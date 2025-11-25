La inesperada decisión de Belén Esteban tras salir a la luz la condena de dos años de prisión por delito de apropiación indebida de 475.571 euros: "Pienso recurrir"

Después de una larga batalla judicial que ha durado diez años, Belén Esteban respira tranquila. Y es que tal y como ha trascendido este lunes, semanas después de verse las caras en los tribunales, la Audiencia de Madrid ha condenado a Toño Sanchís a dos años de prisión y a una multa de 2.100 euros al considerarle culpable de un delito de apropiación indebida de 475.571 euros de la colaboradora.

Según la sentencia, demoledora para el representante, este se habría valido de la confianza plena de la ex de Jesulín de Ubrique -a la que le unía una relación casi fraternal al margen de la profesional- para cobrarle durante años, en la mayoría de sus contratos televisivos y publicitarios, una comisión mayor a la estipulada, que ahora tendrá que devolverle junto a una indemnización de la que por el momento se desconoce la cuantía.

Mientras Belén -inmersa en el rodaje del nuevo talent de TVE, 'Top Chef: Dulces y famosos'- ha roto su silencio y ha confesado en conversación con su compañera y amiga María Patiño que aunque está muy feliz después de que la Justicia le haya dado la razón, piensa recurrir porque hay aspectos de la sentencia con los que no está conforme, Toño ha reaparecido de lo más relajado ante las cámaras en las que son sus primeras imágenes tras su condena.

Lejos de mostrarse nervioso, abatido o preocupado ante su posible entrada en la cárcel tras ser perder su batalla legal contra la tertuliana, el exrepresentante se ha dejado ver llegando a su domicilio tranquilo e incluso en algunos momentos con una ligera sonrisa, aunque fiel al silencio que lleva guardando desde que Belén le demandó, ha preferido no hacer declaraciones y no revelar cómo se encuentra tras su derrota en los tribunales, dejando en el aire si va a recurrir la sentencia.

En la resolución, a la que ha tenido acceso EFE, los magistrados también condenan a Sanchís a una multa de 2.100 euros y a que indemnice a Belén Esteban con una cantidad que se determinará más adelante, en la ejecución de la sentencia.

Esta cantidad se calculará restando a los 475.571 euros apropiados indebidamente (que es la cantidad que considera probada la sentencia finalmente) los 49.000 euros que Esteban ya cobró en un proceso civil anterior y el dinero realmente percibido por la adjudicación de una vivienda en ese mismo proceso previo.

En ese proceso previo se condenó a la agencia de Sanchís a pagar un total de 388.868 euros a Esteban, pero ésta sólo cobró una parte en efectivo y 375.000 euros por la adjudicación de una vivienda en Villanueva del Pardillo que estaba gravada con una hipoteca de más de 200.000 euros y que luego Esteban vendió.

La sentencia de la sección cuarta de la audiencia madrileña considera ahora probado que entre el 13 de mayo de 2009 y el año 2015 el acusado percibió cerca de 400.000 euros "como consecuencia de aplicar una comisión superior a la del 20% que estaba estipulada en el contrato" firmado entre su agencia de representación y la empresa de Belén Esteban.

"La confianza que tenía depositada doña Belén Esteban en el acusado señor Sanchís García era plena, de tal forma que la señora Esteban no supervisaba la corrección de los cálculos del porcentaje pactado, limitándose a percibir las cantidades que le eran abonadas, hasta que en el año 2015 detecta irregularidades", afirma la sentencia, que da credibilidad a la colaboradora televisiva.

La resolución incide en que la relación que mantenía Esteban con Sanchís era de "estrecha amistad", motivo por el que ella "se desentendía de sus asuntos poniéndolos completamente en manos del acusado".