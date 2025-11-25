Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gala 10

'OT 2025' vivió su expulsión más dura con las primeras actuaciones con invitados

Pablo Alborán y Elena Gadel visitaron el talent show para interpretar sus canciones con los triunfitos

'OT 2025'

'OT 2025' / Prime Video

Kevin Rodríguez

Tenerife

'OT 2025' vivió anoche su expulsión más dura de lo que llevamos de edición. El talent show que presenta Chenoa despidió a uno de los favoritos y eligió a los últimos nominados de la temporada.

Pero antes los concursantes subieron al escenario para interpretar 'Saturno' junto a Pablo Alborán. Claudia Arenas, Cristina, Téyou, Guillo Rist, Crespo, Olivia, Guille Toledano y Tinho abrieron así la gala y después interpretaron junto a Elena Gadel el tema 'Lobo'.

Después de las actuaciones de los ocho concursantes, Chenoa anunció que Téyou se convertía en la nueva expulsada: "Los espectadores de OT han decidido, con el 52% de los votos, que quien debe seguir en la Academia sea Guillo Rist".

Tras la expulsión, Miriam Rodríguez anunció a Tinho como favorito. Por su parte, el jurado propuso a Guille, Guillo, Claudia y Crespo para abandonar la academia. Los profesores salvaron a Claudia y los compañeros optaron por darle una nueva oportunidad a Guille, por lo que tanto Guillo como Crespo se jugarán la próxima expulsión.

