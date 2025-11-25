Preocupación por el querido presentador Luis Larrodera: se desmaya en pleno del 25N y es atendido por el consejero de Sanidad presente
Ha ocurrido en pleno acto
La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado en el acto central con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que "hablamos hoy poniendo la voz y las palabras justas ante cualquier tipo de violencia que sufren las mujeres y que no admite ningún tipo de silencio", al tiempo que ha trasladado lo siguiente: "Todas tenemos el derecho a vivir en libertad".
Ha querido subrayar que "el Gobierno de Aragón ha querido alzar la voz en representación de toda la sociedad aragonesa y hacerlo contra una triste realidad que vivimos en nuestra sociedad y ante la que solo descansaremos cuando sea erradicada en su totalidad".
La Sala de la Corona del Edificio Pignatelli ha acogido el acto, con la lectura de un Manifiesto por el 25 por parte de la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María Antoñanzas, la actuación de la Compañía de Danza LaMov y los testimonios de la directora teatral Marian Pueo, el actor Nacho Rubio, la bailadora Elia Lozano, los escritores Manuel Vilas y Ángel Guinda y el presentador Luis Larrodera. Precisamente este último ha protagonizado el gran susto de la jornada. José Luis Bancalero, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, ha tenido que asistir de urgencia este martes al presentador Luis Larrodera, quien se ha desplomado mientras presentaba el acto central del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, tal y como informan desde Informativos Telecinco.
"A los 20 minutos del inicio del evento le ha dado un mareo y se ha desmayado. El dirigente, en ese momento, no ha dudado en poner en práctica sus conocimientos como médico y enfermero para atenderle de inmediato". El consejero, que había acudido al acto como invitado, ha prestado "la primera asistencia y ayuda". Le ha dado agua, le ha colocado una vía y ha "permanecido a su lado hasta que ha llegado la ambulancia" que lo ha trasladado a las Urgencias del Hospital Universitario Miguel Servet, donde se le están haciendo pruebas, según informa Heraldo.
