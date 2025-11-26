Alejandra Rubio, muy sincera tras el desembolso de patrimonio tras el despido de Alessandro Lequio: de 1,3 millones 1.250.000

La trayectoria de Alessandro Lecquio en Mediaset ha llegado a su fin. El grupo de comunicación ha decidido expulsarle y prescindir de sus servicios como colaborador del espacio 'Vamos a ver', después de volverse a publicar el testimonio de Antonia Del'Atte en el que le acusa de malos tratos durante el tiempo que duró su matrimonio, en los 80, del que nació su hijo Clemente.

Desde el programa en el que colaboraba no han hecho ninguna declaración y han seguido sus emisiones como si nada hubiera pasado. También sus colaboradores fuera de plató. Es el caso e Alejandra Rubio, una de las personas que más enfrentamientos ha tenido con el ex de Ana Obregón y que, por el momento, no se ha pronunciado públicamente por lo ocurrido.

Una semana después de salir a la luz sus fotografías visitando primero con Carlo Costanzia, y en una segunda ocasión con su padre, Alejandro Rubio, el chalet que la colaboradora Marta López ha puesto a la venta en la localidad de Pozuelo de Alarcón por 1.300.000 euros, y de confesar que no se ha planteado comprárselo porque está fuera de sus posibilidades económicas, Alejandra Rubio vuelve a convertirse en noticia por su supuesto interés en la casa de otra famosa.

Según el programa 'Y ahora Sonsoles', la hija de Terelu Campos habría sido vista por una vecina yendo a ver la residencia de Mayra Gómez Kemp en el centro de Madrid, que sus herederas han puesto a la venta un año después de su muerte por 1.250.000 euros, y al que habría que hacerle una reforma integral debido a su antigüedad y su estado de conservación.

¿Quiere Alejandra comprarse el ático dúplex de la recordada presentadora del 'Un, dos, tres'? Como ha asegurado en su cita semanal con 'Vamos a ver', la respuesta es clara, "no". Y es que como ha asegurado, ni siquiera se ha interesado por él ni ha ido a verlo: "Debo tener una hermana gemela o una doble por ahí porque yo no he ido, ni a la casa de Mayra ni a ningún sitio". "Llevo 4 días con un virus, con 38 de fiebre, y no he salido de casa hasta hoy" ha apuntado entre risas, sorprendida porque una vecina de la fallecida haya contado que la vio en el edificio.

"Además, el centro de Madrid no está entre mis planes. Si algún día me comprase una casa sería una casa a las afueras con jardín porque tengo animales, gatos y una perra" ha añadido, dejando claro que nada hay de cierto en su supuesto interés por el piso de Mayra.

Y por si quedase alguna duda, ha vuelto a negarlo ante las cámaras de Europa Press al abandonar las instalaciones de Mediaset: "No he ido a verla. Es imposible vamos, he estado todo el finde en casa. Y ahora mismo es que... de verdad, cuando se enfocan en algo es... Que haya ido a ver una casa no significa que mi prioridad sea esa. No estoy buscando casa. O sea, de verdad, no estoy en una búsqueda activa así que pueden estar tranquilos. De momento sigue todo igual" ha sentenciado.