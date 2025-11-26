Gloria Camila preocupa a sus seguidores tras publicar una foto en redes sociales mostrando su estado de salud

Los seguidores de Gloria Camila Ortega están preocupados por su estado de salud tras una de sus últimas publicaciones en las redes sociales: "Malita".

Y es que la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano ha subido una story a su perfil oficial de la red social de Instagram donde aparecen sus manos sobre el volante de un coche. Junto a la imagen escribe: "Malita pero con uñas divinas".

De este modo, Gloria Camila intenta evitar que veamos su cara enferma, pero por otro lado, muestra que no está encerrada en su casa, sino en la calle, con lo que aunque se encuentre enferma, sigue pudiendo realizar actividades con normalidad.

Gloria Camila es hermana de Rocío Carrasco, si bien la relación entre las hermanas es totalmente nula. Gloria Camila tiene mejor relación con su sobrina e hija de Rocío Carrasco, Rocío Flores, con la que ha compartido numerosos momentos, a pesar de que viven en ciudades distintas.

Relación

Eso si, siempre han dado cuenta de la buena relación que une a tía y sobrina.