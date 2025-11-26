Lucas, de 'Andy y Lucas' vuelve a reaparecer y habla de lo que le va a a ocurrir a su nariz después de Navidad: "Tiene que regenerar"

En mitad de la polémica por su enfrentamiento con Andy, Lucas ha vuelto a reaparecer ante las cámaras y lo ha hecho en Barcelona. El artista se ha desplazado hasta la ciudad condal para visitar la Clínica Tecknon y encontrarse con el cirujano que le va a operar su nariz.

Arropado por su pareja, Lucas atendía en exclusiva a las cámaras de Europa Press y desvelaba que estaba "todo bien" y que su visita al médico se debía para "ver qué hacemos" después de las complicaciones que ha sufrido en los últimos meses.

Tras su reunión con el cirujano, el artista confesaba estar "contento" porque "esto ha regenerado como tiene que regenerar y ahora, después de las fiestas, volvemos a hacer otra visita y ya pillamos cita para la operación".

En cuanto a qué le ha recomendado el médico, Lucas explicaba que "nada" nuevo, simplemente seguir con "mis lavados nasales, tiritas y llevar una vida sana, como he llevado siempre". Será después de las fiestas de Navidad cuando el cantante sepa la fecha de su intervención.

Por otro lado, fue preguntado por las declaraciones que Andy ha hecho por los platós de televisión y aseguraba que a pesar de todo "siempre" le desea lo mejor. Eso sí, al preguntarle por la posible declaración a favor de su expromotor, Álvaro, en el acto que tiene pendiente con María José, Lucas dejaba claro que "de eso no tenemos nada que hablar". Además de la polémica por su separación como grupo musical, un triángulo amoroso e incluso una supuesta deuda con Hacienda, Andy y Lucas han sido noticia por la nariz de uno de ellos.

El cambio de imagen de Lucas ha acaparado titulares en los medios de comunicación y un intenso debate en las redes sociales. Aunque en un primer momento negó cualquier intervención quirúrgica en su rostro, el cantante reconoció durante una entrevista en 'El Hormiguero' (Antena 3) que la apariencia de su nariz es el resultado de una cirugía estética en la que "no le hice caso a los médicos".

"Me hice una cosa estética en la nariz y me quitaba las gasas, no me puse las cremas...", confesó ante Pablo Motos, apuntando que "la culpa" de que su nariz no haya quedado bien "es mía". "Lo hice mal y no cicatrizó como tenía que hacerlo". Este pasado lunes, en el programa 'Y ahora Sonsoles', confirmó que en abril pasará por el quirófano: "Nunca he cobrado una exclusiva, pues ahora quien quiera ver mi nariz me la va a tener que pagar".

"A simple vista, parece que hay una destrucción considerable de los cartílagos de la nariz, lo que conocemos como nariz en 'silla de montar'. Esto puede deberse a varias causas, aunque resulta extremadamente raro que ocurra después de una cirugía. Una posibilidad es que no haya llegado suficiente sangre a la zona afectada", explica a este diario el doctor Alfonso Campos, especialista en rinoplastia ultrasónica.

Sin conocer el historial completo del paciente, "no se puede determinar con exactitud qué ocurrió, pero que una situación tan catastrófica sea provocada únicamente por no seguir ciertas recomendaciones postoperatorias, como no ponerse pomadas o retirarse gasas, parece bastante raro".