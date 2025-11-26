El sorprendente detalle de la boda de Susanna Griso: "Familia numerosísima"
La periodista y Luis Enríquez ya preparan su enlace que se celebrará en 2026 en un pueblo de la Costa Brava
Radiante y derrochando felicidad a raudales. Así hemos visto a Susanna Griso este miércoles, día en el que ha cumplido 56 años años cuando, tras cumplir sus compromisos laborales al frente de 'Espejo Público', se ha reencontrado con su novio Luis Enríquez Nistal -al que ha saludado con un apasionado beso cuando ha acudido a recogerla a las instalaciones de Atresmedia- para celebrar su cumpleaños en uno de los restaurantes que el chef Alberto Chicote tiene en el centro de Madrid.
Y ahora sabemos el motivo por el que la presentadora estaba especialmente pletórica, ya que como ha adelantado en primicia la periodista Marta Cibelina, y han confirmado medios como 'Semana' o 'Informalia', ¡Susanna se casa! Aunque se desconocen detalles como cuándo se comprometieron, sí ha trascendido que la pareja se dará el 'sí quiero' el 25 de julio de 2026 en un pueblo de la Costa Brava en el que ambos se han comprado una casa.
Fue el pasado febrero, semanas después de confirmar su ruptura con Íñigo Afán de Ribera tras dos años y medio de discreta relación, cuando salió a la luz que la comunicadora estaba ilusionada de nuevo con Luis Enríquez, asesor de 'El Confidencial' y ex CEO de Vocento, al que había conocido tiempo antes a través de unos amigos comunes.
Será el segundo matrimonio para la presentadora, que en 2020 se separaba de Carles Torras después de 23 años casados y tres hijos en común: Jan, Mireia y la pequeña Dorcette, a la que adoptaron en Costa de Marfil. Dos años después de su ruptura con el periodista, Griso rehacía su vida amorosa con Íñigo Afán de Ribera. Un noviazgo marcado por la discreción y sus contadas apariciones públicas que terminaron de una manera silenciosa a finales de 2024, aunque no fue hasta febrero cuando se hizo pública la noticia. Por su parte, Luis Enríquez está separado y tiene cuatro hijos, por lo que formarán una familia súper numerosa.
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero
- Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca
- Atención asturianos, la Policía Nacional emite un aviso urgente: 'No tengas todas las ventanas abiertas
- Emma García y su sentido adiós a Jordi González: 'Un grandísimo profesional, un muy buen compañero
- El Andorra llegará a El Molinón con nuevo entrenador
- Este es el número de trabajadores que Telefónica prevé despedir en Asturias y es más de la mitad de su plantilla