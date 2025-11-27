Isa Pantoja, tajante ante un posible acercamiento con su madre: "Para nada, todo genial"

Isabel Pantoja ha vuelto a Madrid diez meses después de su última aparición pública para acudir a los juzgados de Pozuelo de Alarcón, donde ha ratificado la demanda que presentó contra varios medios de comunicación y colaboradores de televisión por difundir datos íntimos sobre su estado de salud. Arropada por su hermano Agustín Pantoja y su abogado, Eduardo de Urbano, la tonadillera llegaba en una furgoneta con los cristales tintados y, muy abrigada, recorría a pie los pocos metros que la separaban de la sede judicial.

Visiblemente abrumada por la enorme expectación mediática que ha generado su reaparición, la artista ha evitado responder a las preguntas sobre las duras declaraciones que en los últimos días le han dedicado sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja en televisión, centrando toda su presencia en el trámite legal con el que busca que la justicia ponga límites a la exposición de su vida privada. La cantante reclama una indemnización millonaria que supera los cinco millones de euros en concepto de daños morales y perjuicios profesionales, convencida de que la difusión de sus datos médicos ha traspasado todas las líneas del derecho a la información.

Precisamente mientras su madre se encontraba en Madrid cumpliendo con esta cita judicial, las miradas también se han dirigido a Isa Pantoja, a quien se le ha preguntado si la presencia de Isabel en la capital podría facilitar un acercamiento entre ambas. Sin embargo, la joven ha optado por guardar silencio cuando le han comentado que su madre está en la ciudad y que quizá este podría ser el momento de verse, evitando confirmar si ha habido alguna reacción de la tonadillera a su entrevista o si, por el contrario, ha decidido tirar la toalla definitivamente en lo referente a una reconciliación. La hija de la artista, que en los últimos días se ha mostrado especialmente sincera hablando de su relación con elle, prefiere ahora no alimentar más titulares mientras el conflicto familiar sigue muy presente en el foco mediático.

Asuntos familiares

Además de ese silencio sobre su madre, Isa ha querido aclarar otros asuntos familiares que han generado ruido en los últimos días. La colaboradora ha desmentido de forma tajante que exista tensión entre su su tía, Merchi, y el novio de su hija Anabel, dejando claro que no hay ningún problema entre ellos a pesar de los rumores. También ha negado que en el reciente cumpleaños de la pequeña Alma se produjera un enfrentamiento entre David y un fotógrafo, asegurando que "para nada, todo genial", alejando así cualquier insinuación de conflicto en una fecha tan señalada para la familia.