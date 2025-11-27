La nuera de Makoke anuncia nuevo proyecto mientras lucha contra su enfermedad
Esto es lo que ha ocurrido
El pasado agosto, apenas tres semanas antes de darse el 'sí quiero' con su novio Gonzalo, Makoke anunciaba la cancelación 'in extremis' de su boda -prevista para el 12 de septiembre en Ibiza- por motivos de causa mayor, el problema de salud de un familiar muy cercano.
Dando un paso al frente, Marina Romero, pareja de Javier Tudela, tomaba la palabra a través de sus redes sociales para hacer pública su enfermedad, dedicando unas preciosas palabras al padre de sus hijos -Javi Jr (4) y Bianca (1)- por su apoyo incondicional en este durísimo momento.
"Hace 8 años la vida me regaló a mi persona, a mi amor, a mi compañero. Y si entonces tenía claro que eras el amor de mi vida, ahora sé que ni siquiera alcanzaba a imaginar cuánto. Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo. Y aun así encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito. No sé cómo agradecerte todo lo que haces, cómo explicarte lo que siento al mirarte y saber que das el 100% de ti en cada momento" escribía en Instagram junto a un carrusel de imágenes con el hermano de Anita Matamoros, asegurando que aunque "nos esperan días difíciles, también sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar".
"Tengo la certeza de que, cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos. Te amo con todo lo que soy, con todo lo que tengo y con todo lo que aún nos queda por vivir. Gracias", concluía, sin entrar en detalles sobre su enfermedad.
Centrada en su recuperación -está recibiendo tratamiento en el Hospital Clínica de Navarra de la capital-, Marina ha estado los últimos meses alejada del foco mediático, volcada en su pareja y en sus pequeños. También en un nuevo e ilusionante proyecto que aparcó en su día, que ahora ha retomado, y que ha compartido ilusionada con sus seguidores: su propia marca de juguetes.
Proyecto
"Comencé este proyecto hace un tiempo, por motivos personales se quedó a un lado, pero es hora de que salga a brillar, por todo el amor, la ilusión y el tiempo @coucoubebecoucou, fuiste mi motivo de ilusión a la hora de emprender y empezamos este camino, mejor tarde que nunca, espero que os guste tanto como a mi. ¿Nos acompañas?", ha revelado junto a un vídeo en el que muestra los productos para niños de madera -como una heladería o una cafetera de juguete- que ha creado y que ahora, en plena lucha contra la enfermedad, ha decidido lanzar a la venta.
