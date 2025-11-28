Blanca Romero habla sobre sus planes de volver a Asturias: "Llevo sin ir desde abril y tengo muchas ganas de ver a mi familia"

Implacable, y con la aplastante sinceridad que la caracteriza, Blanca Romero se ha pronunciado a 48 horas de la gran final de 'Bailando con las estrellas', en la que Anabel Pantoja, Jorge González, Nerea Rodríguez y Nona Sobo lucharán por hacerse con la victoria.

A pesar de salvarse en varias ocasiones, y de ser repescada por la audiencia, la modelo era expulsada en la semifinal y, aunque asegura que fue una "experiencia que me encantó, súper bonita", no ha dudado en lanzar una crítica al programa en la que podría haber incluido un demoledor zasca a la sobrina de Isabel Pantoja. Y es que aunque ha preferido no dar nombres, sí ha confesado que "lo más difícil ha sido seguir el guión así de un reality. No soy alma de reality, yo estoy acostumbrada a tener siempre un tono, un salir más o menos guapa, y ahí de repente es como que cuanto más fea, mejor, cuanto cosas más horribles digas mejor, y entonces nunca había jugado a eso. Ahora, el baile es una maravilla" ha sentenciado.

¿Su favorito para la final? La exmujer de Cayetano Rivera lo tiene claro: "Nona Sobo, aposté por ella desde el principio, me dio el punto de que ganaba ella. Ojalá porque la verdad que es una maravilla, así que ojalá que gane Nona, fuerza".

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Blanca nos ha contado que sus planes pasan por volver a Asturias con su familia después de un año especialmente intenso en el que no ha parado de trabajar. Y es que su padre, que atravéso por un delicado trance de salud, "ha mejorado muchísimo en la residencia, está con su suegra en la residencia y están los dos allí estupendos". "Con mucha ganas de verlos, mucha ilusión y mucha ganas de estar con ellos porque no pude volver a Asturias, que llevo sin ir desde abril, ya de estar en mi casa, me pondré en obras y a beber sidra y a ir a los restaurantes que me encanta ir. La verdad que estas Navidades las voy a disfrutar porque voy con mucha gana de estar allí" confiesa.

Como no podía ser de otra manera, la modelo también se ha pronunciado sobre Cayetano Rivera tras sus declaraciones 'virales' sobre el accidente de tráfico que sufrió el torero y en el que arrancó de cuajo dos palmeras. Y tras bromear con que menos mal que eran palmeras y no robles porque están protegidos, y asegurar que le gusta más esta "versión macarra" de su exmarido, ahora ha vuelto a ironizar con el tema al afirmar entre risas que "si replantan la palmera seguro que agarra y está viva".