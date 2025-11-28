Boris Izaguirre entra en el debate por el despido de Alessandro Lequio y desvela cómo se encuentra tras su salida de Telecinco
El presentador se pronuncia tras la marcha del colaborador de Telecinco, cesado después de que un auto judicial avalara el testimonio de Antonia Dell’Atte
Carlos Merenciano
La salida fulminante de Alessandro Lequio de Telecinco continúa generando comentarios en el sector audiovisual, y uno de los últimos en pronunciarse ha sido Boris Izaguirre. El escritor, presente en la alfombra roja de los Premios Ondas 2025, fue preguntado por la polémica y no rehuyó el tema, aunque optó por la cautela ante la gravedad del caso.
El debate se reactivó después de que, el 19 de noviembre, Mediaset España y Unicorn Content rescindieran el contrato del colaborador tras recibir un auto judicial que valida el relato de Antonia Dell’Atte. La exmodelo había descrito semanas antes en El País una relación marcada —siempre según su versión— por agresiones, amenazas y un aislamiento absoluto durante su vida en Turín. “Me decía que iba a destruir mi nariz para que no fuera guapa… Me obligó a dejar de trabajar”, explicó entonces.
Preguntado por la situación, Izaguirre admitió que se trata de un momento delicado. “Es una situación complicada para todos, muy complicada”, señaló a Mundo Deportivo, aunque añadió que, en su opinión, “Alessandro lo está llevando muy bien”. El presentador aprovechó también para reconocer la valentía de Dell’Atte: “Estoy muy de acuerdo con sus declaraciones y con la lucha que ha tenido que atravesar”.
La entrevista de Dell’Atte en ‘Directo al grano’, emitida esta misma semana, ha vuelto a situar el caso en primer plano. En ella ofreció nuevos detalles sobre lo vivido durante su matrimonio, incluyendo episodios de control y violencia. “Un día me obligó a cenar con sus amigos… me dijo ‘tú eres mi mujer y haces lo que digo yo’. Y me dio una bofetada”, relató ante Marta Flich. También afirmó que su entonces marido le aseguró en varias ocasiones que “iba a matar” a ella y a su familia, al tiempo que describía cada agresión como seguida de un “perdón”.
