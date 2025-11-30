Emma García habla de un posible acercamiento tras la separación: "Ojalá pueda recuperar ese cariño y esa relación"

Las entrevistas de Kiko Rivera e Isa Pantoja en '¡De viernes!' han dado mucho que hablar en los platós de televisión en las últimas semanas y parece que los hermanos están más cerca que nunca a una posible reconciliación después de años sin saber el uno del otro.

La 'no relación' con la tonadillera parece que les puede unir, pero sobre todo el perdón del dj a su hermana por el comportamiento que tuvo con ella en su adolescencia han sido piezas claves en este acercamiento.

Emma García ha sido la última persona en opinar sobre la delicada situación que atraviesan y ha asegurado que "ojalá" se produzca esa reconciliación entre los hermanos: "Que se acerquen, hablen, pongan todas sus experiencias y situaciones sobre la mesa y consigan ese acercamiento, consigan perdonarse ellos y perdonar".

A pesar de lo distanciados que han estado en los últimos años, la presentadora de 'Fiesta' cree que "se quieren, pero han pasado mucho y han sido víctimas, la primera Isa Pi y luego todos los demás... y ojalá la madre, ya voy a hablar de madre, no de cantante, pueda algún día recuperar ese cariño y esa relación".