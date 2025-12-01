El duro revés económico de Bertín Osborne: de negocios y una finca millonaria a compartir su casa con otras personas

Gabriela Guillén regresa al plató de '¡De viernes!'. Esta vez lo hace para anunciar su intención de demandar a Bertín Osborne. Y es que la modelo acusa al cantante de estar manteniéndose completamente al margen de la vida del hijo que tienen en común, pese a sus intentos durante meses de hacer posible un acercamiento. Sin embargo, la paraguaya comunica al principio de su entrevista un giro en los acontecimientos: justo hoy han hablado.

“Hoy hemos hablado del asunto que teníamos pendiente de la manutención. No habíamos llegado a ningún acuerdo hasta entonces…", aseguraba Gabriela Guillén. Una "casualidad" que sucede después de meses en los que la modelo ha intentado ponerse en contacto con el cantante sin recibir respuesta alguna. Un hecho que contrasta con el famoso posado que realizaba este verano Bertín con su hijo, en el que parecía que habían llegado a un entendimiento. Gabriela explota contra Bertín durante su entrevista y asegura que hasta él día de hoy no ha recibido nada de dinero por parte del cantante para la manutención de su hijo: "No se ha llegado a ningún acuerdo y no ha pagado nada. No hay responsabilidad de nada absolutamente". Según la modelo, el principal problema sería la "falta de comunicación" entre ellos, pues tras el día del famoso posado no han vuelto a verse. Antonio Rossi aseguraba que si no se ha llegado a ningún momento ha sido porque ella decidió cambiar el acuerdo y la entrevistada lo negaba y aseguraba que el problema principal no era el dinero: "El hecho de que no se haya firmado el contrato es meramente por falta de comunicación e interés (...) No se ha preocupado en ningún momento por el niño. Yo no tengo que pedir nada él tiene que darlo".

La paraguaya aseguraba qué es lo que más le duele de esta situación es que no exista una relación paternal: "Es el derecho que tiene mi hijo. No le he pedido que cambie pañales, que le lleve al colegio, pero simplemente un: ¿Oye estás bien? ¿Necesitas algo? Simplemente una llamada como persona normal es lo que yo esperaría", sentenciaba Gabriela.

Desde el programa 'Vaya Fama" aseguran que Bertín Osborne está en su peor momento. El cantante no solo se encuentra en una situación personal delicada después del nacimiento de su hijo en común con Gabriela Guillén, una paternidad que al famoso le costó asumir, sino que además en lo financiero estaría atravesando un momento complicado. Kike Calleja ha contado todos los detalles.

El programa conecta en directo con Kike Calleja, que nos confirma los problemas económicos de Bertín Osborne: "Está en una situación bastante complicada. Le tiene bastante agobiado la situación que está viviendo a raíz con sus problemas con Hacienda". Asimismo, el periodista nos comentaba el proyecto que estaría a punto de poner en marcha el cantante para encauzar este complicado momento económico: "Con la ayuda de su amigo el turronero está haciendo ese proyecto para convertir la finca en un complejo hotelero. Va a hacer una serie de apartamentos para que pueda ir la gente ahí a dormir. Pero es algo que todavía es solo un proyecto, no se ha puesto en marcha. Su deseo es poder abrirlo el año que viene", comentaba Kike Calleja.