Fer Castro consigue lo que Moisés no pudo y supera a Óscar Pasapalabra: "Me antecedió en Pasapalabra y está teniendo una actuación estelar"

Fer fue uno de los concursantes estrellas de Pasapalabra y un duro rival para Moisés. Sin embargo, de la forma más inesperada, el gallego cayó eliminado en la Silla Azul en el que habría sido su programa 85. El gallego guarda en su memoria su primer programa: “Fue muy especial”. Entre sus mejores recuerdos, también destaca cuando conoció a David Cal y “lo que ocurre fuera de las cámaras”. Así, valora especialmente a toda la gente que le ha ayudado de alguna forma: “A intentar prepararme mejor porque estuve haciéndolo no de la manera más inteligente al principio”. En su despedida en el programa, Fer le pidió a Moisés que gane el bote como “favor personal” hacia él.

Pero no puedo ser. Tras varios rivales, óscar aterrizó en el programa y, tras diversos duelos de intensidad, le arrebató el bote de 1,8 millones a Moisés. Tiempo después, el gallego regresaba a la pequeña pantalla y a un concurso. Fer sorprendió como rival de Mario en el último programa de Cifras y Letras, donde se impuso con ventaja a su rival, demostrando una vez más que es toda una fuente de conocimiento. Su regresó sorprendió a los espectadores, que celebraron la vuelta del ex de Pasapalabra. "Me encanta el programa y está muy entretenido. No me esperaba de concursante a Fer." Por sorpresa, igual que en Pasapalabra, Fer cayó eliminado en el programa tras mantenerse en la lucha varios programas.

Pero, una vez más, Fer volvió y esta vez Saber y Ganar, donde permaneción durenate 92 programas hasta que desapareció por sorpresa. "Se reincorporó a ‘Saber y Ganar’ el pasado 20 de noviembre para completar los 8 programas que le quedaban para ser ‘Centenario’.

Sus vastos conocimientos y su sentido del humor tan particular han conquistado a los espectadores del programa, provocando la admiración en algunas ocasiones y las risas en otras. Para la historia del programa quedan algunas de sus intervenciones con Jordi Hurtado en las que participante y presentador juegan con la ironía y la retranca.

Óscar también ha querido compartir esta experiencia en sus redes sociales. "Otro de los hitos de nuestra reciente visita a Sant Cugat para grabar el especial de @saberyganar_tve fue conocer al excelso @fercpr, que me antecedió en @Pasapalabra y está teniendo una actuación estelar en el programa de @la2_tve. Fue un placer compartir comida, batallitas y anécdotas con él, y verle recurrir a esa retranca maravillosa de la que suele hacer gala a menudo. Aunque ahora se ha producido un pequeño paréntesis en su participación, seguro que en breve volvemos a tenerlo en acción y culmina su estancia llegando a la centena que tiene tan cerca".

El especial de Fer lo ha tenido a él como protagonista, aunque también han aparecido otros rostros conocidos para la familia de ‘Saber y Ganar’. Es el caso de nuestro primer ‘Bicentenario’, Víctor Castro, de Manolo Romero o de Óscar Díaz, a quienes también vimos en el inicio de la nueva temporada del programa con el estreno del nuevo decorado.

La gran sorpresa de la jornada para Fer ha sido la aparición de Suso Quesada, participante y ‘Magnífico’ de este 2025 con el que el homenajeado compartió nada menos que 33 días en plató. En esta ocasión, ha reaparecido para ayudar a su compañero con el ‘Triple Reto’ que los guionistas le han preparado.

Aunque las despedidas nunca son agradables, hay que recordar que, en este caso, se trata más bien de un “hasta luego” porque, tal y como el propio Fer ha recordado, volverá al plató de ‘Saber y Ganar’ para los programas especiales de los ‘Magníficos’ que se celebrarán en febrero de 2026 coincidiendo con el 29º aniversario del concurso. ¡Hasta pronto, Fer, y gracias por tanto!