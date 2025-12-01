Primera imagen de Kiko Rivera tras la decisión de la mudanza a Canarias: "Soy una persona soltera y, como cualquier ciudadano en mi situación..."

Disfrutando de su nueva etapa de soltería mientras Irene Rosales consolida a pasos agigantados su relación con Guillermo, Kiko Rivera se convertía en noticia hace unos días después de que la revista 'Lecturas' revelase que no solo su exmujer habría recuperado la ilusión en el amor tras su separación, ya que el Dj también podría tener una nueva 'amiga especial'.

Una atractiva ingeniera con la que fue fotografiado en un conocido restaurante de Sevilla, en cuyo interior les habrían visto besándose apasionadamente antes de terminar la jornada en la casa del hijo de Isabel Pantoja.

Sin confirmar ni desmentir qué hay de cierto en que esta chica sería su nueva novia, Kiko daba un golpe sobre la mesa y publicaba un rotundo comunicado a través de sus redes sociales para pedir respeto por la privacidad de personas que son ajenas a los medios de comunicación, aclarando que "soy una persona soltera y, como cualquier ciudadano en mi situación, puedo relacionarme libremente dentro de mi vida privada", y advirtiendo que si se expone la identidad o el rostro de su acompañante se estaría incurriendo en "una vulneración de derechos fundamentales vinculados a la intimidad".

Una posible nueva relación sobre la que el DJ ha vuelto a dejar claro que no quiere decir nada al reaccionar con una mirada desafiante y un portazo al subirse al coche cuando Europa Press le ha preguntado si está ilusionado en el amor tras su separación de Irene, y si cree que su novia podrá mantener su anonimato cuando él ha sido el primero en decir lo contrario de Guillermo.

A pesar de que en un principio ha bromeado con el reportero apuntándole con el mando de su coche -como que quería 'apagarlo'- Kiko tampoco ha querido decir nada sobre las declaraciones de su hermana Isa Pantoja reconociendo que no sabe si está preparada para tener una conversación con él porque no confía en él y cree que podría volver a hacerle daño, dejando en el aire si está dispuesto a respetar sus tiempos y a esperar el tiempo que haga falta para reconciliarse son ella.

Una indiferencia absoluta que ha hecho que tampoco se inmute cuando le hemos preguntado por la dura entrevista de Dulce en '¡De Viernes!' y por Isabel Pantoja y las informaciones que apuntan a que se va a mudar de modo inminente a Las Palmas de Gran Canaria a la espera de solventar su deuda con Hacienda para abandonar definitivamente España y comenzar una nueva vida en Puerto Rico.