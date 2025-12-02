El exclusivo y polémico negocio del marido de Tamara Falcó en España: 2.000 euros de entrada y una cuota de 2.400 euros al año para poder disfrutar de las instalaciones

En una permanente luna de miel con Tamara Falcó desde que se convirtieron en marido y mujer el 8 de julio de 2023, Íñigo Onieva afronta un final de 2025 de lo más intenso a nivel profesional. Tras el éxito de 'Casa Salesas' -que se ha convertido en uno de los 'place to be' del madrileño barrio de Justicia en apenas un año- el empresario está completamente volcado en el que será su nuevo negocio, un exclusivo club privado llamado 'Vega Members Club'.

Inspirado en los clubs de caballeros británicos, y con el ambicioso objetivo de convertirse en uno de puntos de encuentro de la alta sociedad más sofisticados y discretos de la capital, el yerno de Isabel Preysler cuenta entre sus socios con el futbolista Cristiano Ronaldo, que no ha dudado en invertir parte de su multimillonaria fortuna en el nuevo proyecto de Íñigo, cuyas obras avanzan viento en popa y que podría ser inaugurado próximamente.

Supervisando personalmente los preparativos para que todo esté a la perfección, hemos sorprendido al marqués de Griñón hablando con los encargados de la obra a las puertas del club, interesándose por cómo marchan los detalles de su nuevo y ambicioso negocio.

Tras varias horas en el local, y con una sonrisa que refleja que se están cumpliendo los plazos y que 'Vega Members Club' podría convertirse pronto en una realidad, Íñigo abandonaba el local en su moto para reencontrarse con Tamara, su gran apoyo en este nuevo proyecto empresarial.

Situado en Lagasca, 88 este nuevo club contará con exclusivos socios que tendrán que pagar hasta 2.000 euros de entrada y una cuota de 2.400 euros al año para poder disfrutar de las instalaciones del local inspirado en los clubs privados británicos.