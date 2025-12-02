Joaquín Prat rompe su silencio sobre cómo es Isa P y lo ocurrido con ella: "Notas una especie de decepción..."

Isa Pantoja está tratando de rehacer su vida, en lo que a la fama televisiva y sus antiguos compañeros, se refiere. Isa Pantoja admite que a una de las primeras personas a las que llamaría para "pedirle perdón" sería, nada más y nada menos, que Joaquín Prat. "Me fui de un momento a otro del programa", justifica la hija de la artista refiriéndose a su salida de 'Vamos a ver'. Ahora, el periodista le ha querido responder con unas emotivas palabras en 'El tiempo justo'.

"No me tienes que pedir perdón, ni lo espero", comienza diciendo como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Joaquín Prat reconoce que no le molestó su salida del programa, ni que "no se despidiese" de sus compañeros. "Sí me sorprendió, y notas una especie de decepción por todo el cariño que le hemos dado siempre, porque ella es merecedora de ese cariño que le hemos dado", continúa en directo.

Jota Caral

Joaquín Prat admite además que el haber conocido a Isa Pantoja le supuso "una grata sorpresa" poco a poco "en las horas y horas de televisión" que compartieron. "Tiene un corazón enorme", apostilla. "Es muy madura, nunca ha eludido ningún tema. Nunca ha hablado desde el odio, la ira o el reproche. Es una mujer a la que tengo un gran cariño", agrega.

Ahora, Prat espera volverla a ver. "Quién sabe si el dia de mañana volvemos a trabajar juntos", asegura. El periodista no ha querido pasar por alto un dardo a su familia. "Perdón le tienen que pedir a ella muchas personas", dice.

¿Perdón?

Tras las duras confesiones de Kiko Rivera en '¡De viernes!' en las que pidió perdón a Isa Pantoja y rogó un acercamiento hacia ella, su hermana se ha sentado en el mismo plató para darle una respuesta a su hermano. La hija de Isabel Pantoja se sinceró con los espectadores del programa y desveló qué piensa respecto a este arrepentimiento por parte de Kiko: "Quiero perdonar esas cosas, pero me duele mucho", llegó a decir durante su entrevista, entre lágrimas.

Isa Pantoja quiere perdonar a su hermano y recuperar la relación que tuvieron, pero tiene dudas y miedo. Quiere, por un lado, dejarle entrar de nuevo en su vida, pero teme que todo este tambalee la estabilidad y felicidad que tiene ahora mismo en su vida. En resumidas cuentas, no termina de fiarse de este perdón y este arrepentimiento, lo que le hace tener sentimientos encontrados. En '¡Vaya fama!' tenemos la primera reacción de Kiko Rivera ante estas declaraciones por parte de su hermana.