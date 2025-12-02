Karla Sofía Gascón hace balance de este último año en el que estuvo a punto de terminar con su carrera: "De todas las cosas se aprende"

A punto de cumplirse un año de la salida a la luz de sus polémicos tuits de tintes xenófobos -publicados en su cuenta de 'X' entre 2018 y 2019- que enturbiaron su nominación a los Oscar por su papel protagonista en la película Emilia Pérez, acabaron con cualquier posibilidad de convertirse en la primera actriz transexual en conseguir la estatuilla, y pusieron en riesgo su carrera en el mundo del cine, Karla Sofía Gascón ha resurgido de sus cenizas.

Radiante con un escotado diseño azul eléctrico con bordados de encaje floral semitransparentes, la intérprete ha reaparecido en la primera edición de los 'Spain Travel Awards', los Óscar del Turismo que se han celebrado este lunes en el Teatro Albéniz de Madrid y, con la sinceridad que la caracteriza, ha hecho balance del que sin duda ha sido uno de los años más intensos y complicados de su vida.

"Yo he vivido cosas muy bonitas en mi vida y cosas también terribles, y hay que salir de las que son feas y aprovechar los momentos... Hay muchas cosas que no me gustan pero no borraría nada, porque de todas las cosas se aprende, todas las experiencias son interesantes y del sufrimiento a veces es cuando se coge el mayor impulso para salir adelante y salir más fuertes" confiesa.

Como reconoce, "antes no me sentía profeta en mi tierra, pero ahora sí. Hoy, ahora sí, como diría José Mota. Pero el público y las personas que vean mis actuaciones son las que tendrán que decidir si les gustan o no, yo simplemente las hago con todo el amor del mundo y si les gustan bien y si no, pues también, ¿no?".

Entre risas, ha revelado que el aprendizaje que se lleva de los duros momentos que ha vivido en 2025 es "que no tengo que hablar con la prensa. Que luego después nada más que agarráis los titulares, la tontería más gorda que digo le ponéis".

Su Majestad

Sin embargo, no ha dudado en confesar que si tuviese que interpretar en la gran pantalla a Isabel Pantoja, Belén Esteban, o la Reina Letizia, se decantaría por su Majestad "porque es periodista y aunque no la conozco me cae muy bien".