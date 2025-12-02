Última hora de Rocío Carrasco tras el borrado en Mediaset: elimina "Rocío, contar la verdad para seguir viva" tras la condena

Rocío Carrasco reaparecía este miércoles 5 de noviembre ante las cámaras en la presentación de 'Hasta el fin del mundo', el nuevo programa de RTVE y allí se dejó ver al lado de su marido, Fidel Albiac, y todos sus compañeros muy sonriente tras haber vivido una experiencia única.

La hija de Rocío Jurado atendió a la prensa y fue preguntada por el encuentro que tuvo la semana pasada con Ana María Aldón en un centro comercial. Sin embargo, lejos de darle importancia, Rocío contestaba con un "¡tonterías!" y cuando se incidía en ello dejaba claro que no iba a dar ningún detalle: "chicos, ya, no".

En cuanto a las memorias que tiene pensadas escribir su tío, Amador Mohedano, comentaba que "no tengo nada que decir" porque ella está "feliz y encantada" con esta experiencia que ha vivido en el programa que define como "la más maravillosa que se puede vivir" .

Otro de los debates que ha habido estos días ha sido por qué no ha acudido a ver a su amiga Terelu al teatro y ayer fue preguntada por ello. Con total seguridad, Rocío aseguraba que "estoy pendiente" y que irá a verla "antes de que termine". Eso sí, zanjaba los rumores de distanciamiento confesando que su amistad sigue adelante "hasta el fin del mundo".

Sobre su marido, confesaba que se fue "con la alegría de que él me dijo 'si estás bien, si crees que estás bien y crees que te va a hacer bien, tira para adelante'" y considera que Fidel también está preparado para un programa así porque "es bueno en todo, está feo que yo lo diga, pero es bueno en todo".

Pero, sin duda, la gran pregunta es si habrá algún tipo de relación con sus hijos. Parece que, de momento, eso no va a ocurrir, más aún tras la entrevista de su hija, Rocío Flores en De viernes y, más aún, tras la emisión del documental "Rocío, contar la verdad para seguir viva", donde la hhija de Rocío Jurado contaba episodios muy duros vividos con su ex marido, Antonio David Flores y su hija.

Una docuserie que ahora ha quedado, presuntamente, fuera del catálogo de Mediaset. Tal y como ha informado el portal especializado en televisión VerTele, "'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y 'En el nombre de Rocío' dejan de estar disponibles. Tras informar de la condena a Adrián Madrid y Óscar Cornejo, Mediaset retira las docuseries de Rocío Carrasco de su catálogo digital: ya no es posible acceder a ellas desde Mediaset Infinity o a través de la web de Telecinco; Esta decisión llega días después de dar la noticia de la condena a los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid en Informativos Telecinco". "Desde verTele hemos comprobado que el enlace oficial de Rocío, contar la verdad para seguir viva continúa activo, aunque aparentemente desindexado por un motivo: no se puede encontrar a través de los motores de búsqueda. Esa dirección solo muestra un listado con cuatro entregas —de un total de doce—, pero ninguna de ellas puede reproducirse. Al intentar abrirlas, el sistema devuelve un mensaje: “Oops! Página no encontrada. Es posible que este contenido no exista o ya no esté disponible”.