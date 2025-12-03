Casting explosivo
‘La casa de los gemelos’ tira de viejos conocidos de Telecinco para su segunda edición: entre los seis primeros confirmados, participantes de ‘La isla de las tentaciones’, ‘Supervivientes’ y ‘GH VIP’
El reality digital retoma su emisión con un casting renovado que incluye a rostros polémicos y populares del universo Mediaset, según su propia lista de concursantes oficiales.
Carlos Merenciano
La segunda edición de ‘La casa de los gemelos’, el reality-show de internet impulsado por los creadores de contenido conocidos como Zona Gemelos, ha dado a conocer los primeros seis nombres confirmados de su nuevo reparto. Entre ellos figuran personajes con pasado en programas como ‘La isla de las tentaciones’, ‘Supervivientes’ y ‘GH VIP’, lo que demuestra que los responsables del formato buscan recuperar el perfil mediático y la polémica que caracterizaron su primera entrega.
Entre los seis primeros participantes anunciados oficialmente se encuentran José Labrador, conocido por su paso por ‘Gandía Shore’ y que ha participado en diversos programas de Mediaset; Bea “La Legionaria”, exconcursante de 'Gran hermano' y 'Supervivientes'; Aramís Fuster, habitual del mundo del espectáculo y los platós de televisión, que ya pasó por 'GH VIP'; y Gabriella, quien participó en ‘La isla de las tentaciones’ 7 y 8.
A ellas se suman Triana "La Marrash", la concursante más polémica de la primera edición del reality, a quien ahora se suma María Rispa, otra influencer que se hizo conocida a mediados de los años 2010, y que tiene una mala relación con la primera influencer. En el directo donde anunciaron a las nuevas concursantes, los productores del espacio afirmaron que "lo que más nos ha costado de fichar a María es convencer a La Marrash. No quería por nada del mundo entrar en la casa con ella".
El regreso del reality, que se producirá este domingo 7 de diciembre, está previsto tras la cancelación abrupta de su primera edición —detenida apenas nueve horas después del inicio por graves problemas de convivencia—, lo que generó una gran polémica. Ahora, con nuevo casting, mayores medidas de seguridad y un elenco renovado, la producción aspira a relanzar el formato.
El espacio contará con un premio final de 100.000 euros, dando por finalizado el reality el próximo 31 de diciembre, y por tanto, contando con una duración apróximada de tres semanas. Cabe destacar que, aunque algunos concursantes sí tendrán un caché por su participación, otros han decidido acudir gratuitamente al espacio, porque, en palabras de sus organizadores "confían en este formato nuevo". Entre estos participantes se encontrarían Aramís Fuster y José Labrador, tal y como han revelado Carlos y Daniel.
