Cambios ejecutivos
Nuevos directivos en Mediaset: salida de un ejecutivo histórico de Telecinco para relanzar las audiencias en 2026
Unai Iparragirre, procedente de EITB y Fernando Hernaiz, de AMC se incorporan al grupo audiovisual
Redacción Yotele
Mediaset España inicia una nueva etapa en sus áreas de Antena y Marketing de la mano de dos profesionales con una trayectoria contrastada: Unai Iparragirre al frente de la Antena, y Fernando Hernaiz liderando Marketing. Ambos tomarán el relevo de Javier López Cuenllas, quien tras más de 16 años deja su puesto en el grupo.
Unai Iparragirre proviene de EITB, donde ejercía como máximo responsable de sus canales lineales y servicios OTT: allí lideró, entre otros proyectos, el exitoso lanzamiento de la plataforma de streaming Primeran. Formado en Ingeniería Informática y Arte Dramático por la Universidad del País Vasco, comenzó en Euskal Telebista como reportero, guionista y presentador. Previamente, durante más de 15 años en Discovery Inc., ocupó diversos cargos en Europa, Oriente Medio y África —hasta vicepresidente de Desarrollo Editorial en EMEA—, dirigiendo estrategias de programación, marca y adquisición de contenidos. Su labor en esa etapa ha sido reconocida con varios premios Promax, galardones de prestigio en el ámbito del marketing y la promoción audiovisual.
Fernando Hernaiz llega desde AMC Networks International Southern Europe, donde desde 2007 dirigía la Investigación, realizando análisis cualitativos y cuantitativos para sus canales de televisión lineal. Es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense (2002), cuenta con un Executive MBA por ESIC Business & Marketing School (2013) y ha completado programas superiores en Marketing Digital, Digital Analytics y Big Data. En 2022 obtuvo un Máster en Data Science y Big Data por IEBS. Su trayectoria profesional incluye roles en The Walt Disney Company Iberia, la consultora audiovisual GECA, y participación en entidades sectoriales de investigación de mercados y analítica. Además, ha ejercido como docente en diversas titulaciones relacionadas con TV digital y Big Data.
Con estas incorporaciones, Mediaset España refuerza su apuesta por profesionales de perfil internacional y multidisciplinar para afrontar nuevos retos en programación, contenido y marketing digital.
