Esperada vuelta
Telecinco anuncia el inminente regreso de Lydia Lozano en el momento más delicado de salud de su marido Charly
La colaboradora vuelve a pantalla tras ausentarse semanas por el ingreso en hospital de su pareja, que sufre complicaciones graves tras una infección
Carlos Merenciano
Telecinco ha confirmado que Lydia Lozano volverá a la pantalla esta misma noche como analista en ‘El precio de la corona’, el especial en directo que conducirá Santi Acosta para analizar el impacto de las memorias del rey Juan Carlos I y las revelaciones que rodean su figura. La cadena ha incluido a Lozano en la lista de colaboradores que valorarán el documental emitido durante la noche, junto a Javier Chicote, Eduardo Inda, Sonia Ferrer, Álvaro García Pelayo, Alejandro Entrambasaguas y María Jamardo.
Su regreso llega en un momento especialmente complicado a nivel personal. Su marido, Charly, continúa ingresado desde hace semanas debido a una grave complicación derivada de una operación de espalda. Según la propia periodista, la intervención desencadenó una infección bacteriana que terminó afectando al corazón y obligó a una cirugía urgente. “El mundo de las bacterias es así… hay otra bacteria y no sabemos”, explicó recientemente, visiblemente afectada, sobre la incertidumbre de la evolución médica.
Estas circunstancias han mantenido a Lozano alejada de sus compromisos profesionales. De hecho, ha faltado a varias entregas de ‘¡De viernes!’, donde participa como colaboradora habitual, para permanecer junto a su marido en el hospital. En su ausencia, el programa ha trasladado públicamente mensajes de ánimo y respeto por la situación que atraviesa.
Pese a todo, Telecinco confirma ahora que Lozano volverá a ocupar su silla en ‘El precio de la corona’, en una noche marcada por testimonios inéditos y por la presencia en plató de Miguel Ángel Revilla y Pilar Eyre, además de declaraciones inéditas de Queca Campillo, quien mantuvo una relación con el rey emérito durante tres décadas.
- Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
- La localidad asturiana que premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: un divertido guiño a las celebraciones familiares de estas fechas
- Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste
- La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
- Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más
- Comienzan las labores de demolición de un edificio en mal estado de esta calle de Gijón
- Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine 'indie' que transformó el Festival de Gijón
- Fallece de forma repentina José Luis Cienfuegos, histórico director del Festival de Cine de Gijón que propició el gran salto del certamen