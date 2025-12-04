Alejandra Rubio da la última hora sobre su hermano, Sergio Rubio: "Se ha malinterpretado"

Alejandra Rubio anunciaba esta semana desde 'Vamos a ver' que el próximo viernes celebrará el primer cumpleaños de su hijo Carlo sin organizar una gran fiesta o reunión familiar porque "no se puede". Su madre trabaja ese día y por ello, la idea es que haya "poquita gente" y que lo vayan celebrando "como puedan", en varios días y con distintos grupos, dejando caer que Mar Flores y Carlo Costanzia padre no van a coincidir, mientras que la presencia conjunta de las abuelas sí sería posible.

Sin embargo, la modelo ha echado balones fuera cuando se le ha preguntado por su posible asistencia a la celebración, asegurando que "celebraré, por supuesto, el cumpleaños de mi nieto cuando ellos puedan y yo también".

La modelo se mostraba molesta al preguntarle si no tiene problema en coincidir con Terelu y si con quién no coincidirá es con Carlo padre: "Vaya preguntas", aunque confirmaba que "es obvio todo lo que estás preguntando, son cosas que son obvias, no tengo por qué contar más cosas".

Por último, Mar aprovechaba la presencia de la cámara para hacer promoción de su libro: "Comprar muchos libros para estar en calma", decía, animando a la gente a comprar sus memorias, que ya van por la segunda edición. Carmen Borrego también ha tenido que responder a las declaraciones de su sobrina confirmando que ni ella ni José María están invitados a la celebración del primer cumpleaños de su hijo Carlo Jr. este fin de semana. Unas palabras que la colaboradora, tajante, ha afeado a su sobrina: "Yo no tengo ningún problema, tenía claro que no íbamos a ser invitados, pero no considero necesario decir así que no están invitados ni mi tía ni mi primo" ha sentenciado molesta.

Y, aunque ha negado que tenga "mala relación" con Alejandra, sí ha acabado por admitir ante la insistencia de sus compañeras que "quizás lo que no tengo es mucha relación con Alejandra. Puede ser que falte complicidad, pero no hay mala relación". ¿Nuevo frente abierto en el clan Campos? Esperaremos a ver la respuesta de la hija de Terelu.

Alejandra Rubio ha vuelto a dar explicaciones en el programa Vamos a ver. La lista de invitados a este cumpleaños ha vuelto a convertirse en un problema para Alejandra Rubio. Después de que Carmen Borrego confesase en nuestro programa que se sentía molesta con su sobrina por no haberla invitado, Alejandra ha querido dejar claro en nuestro plató que el único motivo para no haberlo hecho es que no va a hacer una gran celebración. "No sé si me explico fatal o se ha malinterpretado lo que quiero decir. Yo no tengo ningún problema con nadie y mi casa no da para más porque es una casa muy pequeña", ha comenzado explicando.

Alejandra Rubio ha continuado matizando sus palabras: "El núcleo duro no es una expresión que use y no lo dije. Para mí ella también es el núcleo duro, mi familia más cercana... Pero no voy a hacer una celebración grande porque no lo hago ni en mi cumpleaños".

"No viene ni mi hermano (Sergio Rubio, hijo de su padre, Alejandro Rubio, de una relación anterior) porque no le he invitado. No estoy intentando poner excusas y no entiendo por qué de todo se tiene que sacar un problema. A mí no me gustan las celebraciones grandes y esto no significa que esté excluyendo a gente porque no viene nadie. No era mi intención hacer que nadie se sintiese mal, haré una fiesta grande la próxima vez si es lo que hay que hacer", ha sentenciado.