Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelve al canal

Juanra Bonet ficha por Telecinco y presentará 'Allá tú' tras la salida de Jesús Vázquez de Mediaset

El presentador vuelve a la cadena para liderar la renovada etapa del mítico concurso, cuya producción ya está en marcha junto a Gestmusic

Juanra Bonet

Juanra Bonet / Antena 3

Carlos Merenciano

Madrid

Telecinco ha anunciado que Juanra Bonet será el encargado de presentar la nueva etapa de '¡Allá tú!', cuya producción ya ha comenzado junto a Gestmusic. La elección del presentador llega en un momento clave para la cadena: este 2025 marcará la salida de Jesús Vázquez de Mediaset, tras más de tres décadas de trayectoria y con la finalización de su contrato, poniendo fin también a su histórica vinculación con este formato.

TEMAS

  1. Giro en la búsqueda de Mari Trini y su bebé en la balsa de Ribadesella: el vehículo hallado no es el esperado y se suspende el dispositivo
  2. Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
  3. Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
  4. El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
  5. Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine "indie" que transformó el Festival de Gijón
  6. La marca de montaña e invierno por excelencia, que hace competencia a Decathlon, aterriza en el mayor centro comercial de Asturias
  7. El Ayuntamiento de Oviedo lo confirma: así afectará la Zona Baja en Emisiones a aquellos que vengan a trabajar a la ciudad y no sean residentes, ¿cambiar de vehículo?
  8. Hallan a un hombre de 79 años muerto dentro de su coche con el motor arrancado en Oviedo

Así es Izan Aguirre, el niño de 6 años que emociona en la nueva campaña de abonados del Sporting: "Preguntó si se la podía quedar"

Así es Izan Aguirre, el niño de 6 años que emociona en la nueva campaña de abonados del Sporting: "Preguntó si se la podía quedar"

El "sensato" retorno de la mascarilla a Asturias: "Debemos ser responsables"

El "sensato" retorno de la mascarilla a Asturias: "Debemos ser responsables"

La huelga de médicos de la próxima semana desbaratará los planes de mejora de las listas de espera en Asturias

La huelga de médicos de la próxima semana desbaratará los planes de mejora de las listas de espera en Asturias

Esta es la fecha en la que abrirá el gran supermercado que inaugurará el área empresarial de Santa Ana en El Entrego

Esta es la fecha en la que abrirá el gran supermercado que inaugurará el área empresarial de Santa Ana en El Entrego

Reconocimiento a la minería y la viticultura canguesa en los Premios Cultura y Sociedad entregados en Cangas del Narcea

Reconocimiento a la minería y la viticultura canguesa en los Premios Cultura y Sociedad entregados en Cangas del Narcea

El grito desesperado de Navia por una infraestructura en mal estado: ¡Barbón arregla el espigón!

El grito desesperado de Navia por una infraestructura en mal estado: ¡Barbón arregla el espigón!

Tráfico prevé 151.000 desplazamientos en Asturias en el puente de la Constitución y la Inmaculada

Tráfico prevé 151.000 desplazamientos en Asturias en el puente de la Constitución y la Inmaculada

Martín Peláez ratifica a Carrión y habla del mercado de invierno: "Queremos llegar a ser un equipo protagonista"

Martín Peláez ratifica a Carrión y habla del mercado de invierno: "Queremos llegar a ser un equipo protagonista"
Tracking Pixel Contents