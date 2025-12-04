Pasapalabra emite un comunicado sobre la entrega del bote más alto de su historia este diciembre: "Tres segundos para pensar la respuesta con la que puede pasar a la historia"
"Ya podemos adelantar que se vivirá un programa de máxima tensión cuando Rosa llegue a 24 aciertos y esté a una sola letra de un bote de 2.542.000 euros."
Pasapalabra está que lo rompe y puede que en los próximos días asistamos al milagro de Navidad que se lleva fraguando casi 400 programas. ¿Se entregará el bote? El concurso presentado por Roberto Leal vuelve a demostrar por qué es uno de los formatos más sólidos y exitosos de la televisión en España. El concurso presentado por Roberto Leal cierra noviembre con un 20,3% de cuota de pantalla y 2,1 millones de espectadores, su mejor dato mensual desde febrero de 2024. Con estas cifras, el programa se sitúa en lo más alto del ranking de entretenimiento, reforzando su privilegiada posición en la parrilla televisiva.
El dominio del formato es incontestable: Pasapalabra supera en +13 puntos a su principal competidor y aventaja en +7,4 puntos a la cadena pública, consolidándose como líder absoluto un mes más. Además, el espacio registra su mejor noviembre de los últimos tres años, tras crecer más de +3,5 puntos respecto al mismo mes del año pasado.
Unos datos que se acrecentarán con el reparto del esperado y millonario bote. Ahora, el concurso ha publicado un mensaje que invita a soñar con que los espectadores podrán vivir ese momento histórico antes de lo que parece. Que un concursante complete El Rosco es una especie de milagro, y qué mejor momento que diciembre con el espíritu navideño ya instalado en cada rincón. La expectación en Pasapalabra, de lunes a viernes a las 20:00 horas, es máxima y más aún al descubrir que Rosa se verá a una sola letra de llevarse el mayor bote en toda la historia del concurso.
Será la segunda vez que la coruñesa viva este momento. Ya rozó la hazaña el pasado 16 de septiembre, entonces soñando por un premio de 2.128.000 euros. En esta ocasión, "ya podemos adelantar que se vivirá un programa de máxima tensión cuando Rosa llegue a 24 aciertos y esté a una sola letra de un bote de 2.542.000 euros." Tendrá tres segundos para pensar la respuesta con la que puede pasar a la historia.
