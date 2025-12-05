Tras Andy y Lucas llega un nuevo y doloroso drama al mundo de la música tras la mala separación de Sonia y Selena: "Me he sentido traicionada, utilizada, ninguneada, humillada"

'Sonia y Selena' volvían a la música como dúo en la última edición del Benidorm Fest 23 años después de su separación tras alcanzar el éxito con su canción 'Yo quiero bailar'. Y aunque en su momento anunciaron que este regreso iba para largo, hace unos días Sonia Madoc anunciaba el lanzamiento de su primer single en solitario, 'Diva Neón', y Selena Leo no tardaba en reaccionar registrando unilateralmente la marca sin contar con su compañera, que habría respondido comunicando día burofax el fin del grupo.

En medio de este controvertido y polémico final, Selena y su agencia de representación, 'Locamente', han convocado a la prensa este viernes para dar su versión de lo sucedido. Una reaparición en la que la cantante, rota en lágrimas, ha condesado que se ha sentido "traicionada", "utilizada", "ninguneada" y "humillada" por Sonia.

"El pasado 27 de noviembre recibimos una comunicación vía burofax por parte de la representación letrada de la señora Sonia Basseda Cárdenas, por la que resolvía unilateralmente el contrato que tenía con nuestra compañía firmado el 21 de agosto de 2024, juntamente con la señora Selena Leo" ha comenzado la rueda de prensa Ferran Poca, cofundador de 'Locamente', responsable del éxito de cantantes como Melody en su camino a Eurovisión.

"No podemos aceptar ni compartir los argumentos contenidos en el burofax que recibimos hace unos días, ni los incumplimientos que nos achacan también en el comunicado público por las siguientes razones. Su resolución del contrato en que la actividad y la promoción comprometidas por el proyecto artístico Sonia y Selena han sido insuficientes para alcanzar los objetivos de producción y difusión pactados. Pues bien, al respecto únicamente queríamos referir que tenemos acreditadas todas y cada una de las actividades de promoción, producción, comunicación y representación que ha llevado a cabo locamente en beneficio de las artistas, así como los gastos que hemos asumido por adelantado para llevar a cabo dichas actuaciones, por lo que no existe incumplimiento alguno por nuestra parte en tal sentido" ha explicado, asegurando que Sonia no tiene razón en lo que ha expuesto para dejar el dúo.

"Nos gustaría destacar también que Sonia Basseda nunca ha sido privada de realizar su carrera profesional en solitario, habiéndole solicitado únicamente que respetara los compromisos adquiridos por el grupo" han añadido, enumerando los daños y pérdidas que su decisión de dejar el grupo ha provocado a 'Locamente' y por los que se reservan la opción de tomar medidas legales contra la cantante.

Ha sido entonces cuando Selena, muy afectada, ha tomado la palabra para afirmar que Sonia le ha "atribuido hechos que jamás han sucedido y palabras que jamás he dicho, y que han perjudicado y vulnerado mi derecho al honor, mi imagen personal y profesional".

"La disolución de Sonia y Selena no ha sido mi decisión. Yo siempre he estado dispuesta a cumplir con nuestros compromisos y continuar con el proyecto. Por lo que a día de hoy, todo lo que he invertido y he dejado de lado era para apostar por el dúo y lo he perdido. Se suponía que esto era un proyecto de continuidad. Sonia lo ha roto sin comentarlo conmigo matando el dúo Sonia y Selena definitivamente" ha añadido rota en llanto.

Como ha defendido, "realicé el registro de la marca Sonia y Selena para proteger y preservar los intereses de ambas, ya que llegaron a mis oídos que otros representantes tenían intenciones de registrar y explotar la marca si nos separábamos. El registro de la marca fue un acto de protección y diligencia, no de mala fe. Esto lo hice el mismo día del comunicado para evitar competencias desleales". "Quiero que quede constancia también de que todo lo que digo tengo pruebas y testigos" ha asegurado.

"En esta semana he transitado muchas emociones, me he sentido traicionada, utilizada, ninguneada, humillada, porque ella para mí era mi amiga. Hemos compartido muchas cosas hermosas este último año que sinceramente no cambio por nada" ha confesado, revelando que su dolor "es por no haber recibido por su parte ni un adiós".

"Pero la vida sigue y el show tiene que continuar. Quiero agradecer de corazón el apoyo incondicional que estoy recibiendo de mi gente, de mis fans, de la productora y de los medios de comunicación. Vuestro respaldo y cariño es lo que me da fuerza para seguir en los escenarios y en la música. Muchas gracias y disculpadme. Yo no estoy acostumbrada a esto, yo estoy acostumbrada a los escenarios, a cantar y a hacer pasar bien a la gente, pero no a estas circunstancias" ha concluido, convencida de que "todo esto se podía haber solucionado con una conversación".