Se desvela el nombre del hijo de Kiko Matamoros: "Hugo"

Diego Matamoros se ha convertido en el protagonista del videopodcast de Mediaset "en todas las salsas", en el que ha dejado diferentes titulares. El exconcursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre lo que ha estado pasando en su vida en el tiempo que ha estado alejado de la televisión. Sus planes de ser padre, su último encuentro con Javier Tudela o su relación actual con Anita, entre otros. Además, el influencer se atreve a revelar su verdadero nombre.

Matamoros sorprende a todos los presentes en el plató al asegurar que ha estado al borde de convertirse en padre y las razones por las que finalmente no ha sucedido: “Ha habido épocas en las que he estado a punto de ser padre”. De esta manera, el creador de contenido desvela que, concretamente, ha habido una ocasión en la que esto casi se materializa: “Todo el proceso de embarazo lo pasé con Marta porque, en principio, lo íbamos a tener nosotros”. Ambos estuvieron viviendo juntos durante estos meses, algo que conllevó reacciones como la de Estela Grande, expareja del influencer.

Ahora que ha pasado todo y, finalmente, “no salieron las cosas como tenían que salir”, Diego Matamoros explica lo que piensa respecto a la paternidad en este momento y desvela cuáles son sus planes de futuro en este aspecto. A pesar de todo, después de su propia experiencia, el creador de contenido tiene muy claro cómo va a actuar si tiene un hijo para que no pase por las cosas por las que él tuvo que pasar: “Voy a ser responsable”.

Además, el hijo de Kiko Matamoros también ha sorprendido revelando su verdadero nombre, aunque al principio se ha hecho de rogar dado que no lo quería decir. Para la sorpresa de los presentes en el plató de ‘En todas las salsas’, Diego no es el único nombre del exconcursante de ‘Supervivientes’. “No quiero decirlo”, admite tímido el influencer. No es algo que vaya gritando a los cuatro vientos porque la realidad es que no le gusta nada. Es por ello que ha preferido mantenerlo en secreto, hasta ahora. “Es como de telenovela”, reconoce Diego.

Cuando Diego Matamoros dice su verdadero nombre todos se sorprenden. El exconcursante de ‘Supervivientes’ deja claro que el nombre es feo, sin embargo, a los colaboradores del videopodcast les gusta mucho. “Es bonito”, dice sincera Vai between my clothes. El resto está de acuerdo, por como lo había pintado Diego, se esperaban algo mucho peor. “A mí no me gusta”, concluye el influencer. Y es que el hermano de Laura Matamoros llevar por nombre Diego Hugo.