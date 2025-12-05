¿Qué ha pasado con el novio de Sofía Suescun? El motivo de su drástica caída de pelo tras el "shock loss"

Kiko Jiménez ha sorprendido a todos sus seguidores con una imagen de lo más llamativa. Algo muy personal y privado, pero, que aun así, ha decidido hacer público.

El novio de Sofía Suescun ha mostrado cómo está su pelo tras sufrir shock loss, un fenómeno temporal o efecto secundario normal y transitorio dos meses después de su injerto de pelo.

Con naturalidad, tal y como ha ido contando todo lo relativo a este proceso, el novio de Sofía Suescun no ha ocultado lo que está viviendo en la fase conocida como shock loss o de desierto, que dura alrededor de un mes. Para ello, Kiko Jiménez se ha quitado la gorra y ha mostrado una imagen en la que se puede apreciar que tiene menos pelo de lo que tenía antes de la intervención.

"Estoy en la fase de pérdida de pelo (shock loss) se puede apreciar en la foto, es algo normal. El pelo se cae para volver a salir con más fuerza", ha contado el colaborador habitual de Telecinco e unas declaraciones recogidas por Outdoor para que se entienda en el momento en el que está en esta actualización que ha dado. Un efecto secundario tras el injerto de pelo que puede tender a desmotivar aunque sea pasajero. Sin embargo, Kiko Jiménez se lo está tomando con mucha filosofía, tal como ha contado a sus seguidores. "Estoy motivado. Lo peor ya se ha pasado y hay que esperar y tener paciencia para que empiece a florecer después de la siembra", ha reconocido sin dudar de tirar del humor ante su comunidad digital.

"Hoy hace 2 meses de mi injerto capilar, estoy en la fase de pérdida de pelo (shock loss) se puede apreciar en la foto, es algo normal, el pelo se cae para volver a salir con más fuerza. Estoy motivado, lo peor ya se ha pasado y solo hay que esperar y tener paciencia para que empiece a florecer después de la siembra. Ahora es la mejor época para hacerte un injerto, para primavera pelazo", es el mensaje que ha lanzado en sus redes sociales.

El shock loss es una parte normal de todo el proceso. Por ello, Kiko Jiménez ha querido publicar esta imagen de forma didáctica para todos aquellos que se estén planteando pasar por este proceso de recuperación del cabello.