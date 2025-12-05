Tamara Falcó confirma, muy feliz, que amplía la familia con íñigo Onieva: "No estaba previsto "

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han puesto la guinda a este 2025 tan especial para ambos tanto a nivel personal como profesional dando la bienvenida al nuevo miembro de la familia. Centrados en disfrutar de su matrimonio tras anunciar que han decidido tomarse una pausa en el proceso de fertilidad natural que estaban siguiendo para convertirse en padres de su primer hijo -algo que como ha confesado la marquesa de Griñón ha dejado en manos de Dios, convencida de que tarde o temprano cumplirá su sueño de quedarse embarazada-, han ampliado su pequeña gran familia perruna con un precioso cachorro.

"Bienvenida a la familia Nala. Buscaba una familia y no estaba previsto que se quedara con nosotros, pero al final fue imposible dejarla ir" ha revelado la hija de Isabel Preysler en Instagram, compartiendo con sus 1.6M de seguidores un carrusel de imágenes y vídeos de su nueva mascota, una mezcla de bichón maltés y caniche en color canela a la que ha llamado como la inseparable compañera de Simba, 'El Rey León'.

Con Nala ya son cinco los perros con los que Tamara e Íñigo conviven en su espectacular ático: su caniche toy Jacinta y su golden retriever Vanilla -que ya tenía la socialité cuando vivía en la mansión de su madre en Puerta de Hierro-; y los cachorros Missy y Dalkkung, que llegaron a la familia hace varios meses.

El exclusivo y polémico negocio del marido de Tamara Falcó en España

En una permanente luna de miel con Tamara Falcó desde que se convirtieron en marido y mujer el 8 de julio de 2023, Íñigo Onieva afronta un final de 2025 de lo más intenso a nivel profesional. Tras el éxito de 'Casa Salesas' -que se ha convertido en uno de los 'place to be' del madrileño barrio de Justicia en apenas un año- el empresario está completamente volcado en el que será su nuevo negocio, un exclusivo club privado llamado 'Vega Members Club'.

Inspirado en los clubs de caballeros británicos, y con el ambicioso objetivo de convertirse en uno de puntos de encuentro de la alta sociedad más sofisticados y discretos de la capital, el yerno de Isabel Preysler cuenta entre sus socios con el futbolista Cristiano Ronaldo, que no ha dudado en invertir parte de su multimillonaria fortuna en el nuevo proyecto de Íñigo, cuyas obras avanzan viento en popa y que podría ser inaugurado próximamente.

Supervisando personalmente los preparativos para que todo esté a la perfección, hemos sorprendido al marqués de Griñón hablando con los encargados de la obra a las puertas del club, interesándose por cómo marchan los detalles de su nuevo y ambicioso negocio.

Tras varias horas en el local, y con una sonrisa que refleja que se están cumpliendo los plazos y que 'Vega Members Club' podría convertirse pronto en una realidad, Íñigo abandonaba el local en su moto para reencontrarse con Tamara, su gran apoyo en este nuevo proyecto empresarial.