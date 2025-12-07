Diciembre histórico en Pasapalabra con su millonario bote: del adiós de Manu y rosa al regreso del querido exconcursante
Un bote que ya es histórico, y al que Rosa puede alcanzar cuando éste se sitúe en 2.542.000 euros
Diciembre es un mes de ilusión, frío, Navidad, lotería.. Y más. Este diciembre pinta a ser histórico en Pasapalabra, un mes en el que puede caer el auténtico gordo del programa. Un bote que ya es histórico, y al que Rosa puede alcanzar cuando éste se sitúe en 2.542.000 euros. ¿Habrá milagro navideño en Pasapalabra?
Mientras intentamos superar esta incertidumbre y estas ganas por descubrir si Rosa se convierte en la ganadora del bote más alto en la historia de Pasapalabra, unas fotos nos han llamado la atención.
En concreto, una publicación de un exconcursante, muy querido y recordado en Pasapalabra, en la que ha preguntado a sus seguidores sobre tres posibles outfits... ¡para un concurso de televisión!
Se trata de Luis de Lama, una cara conocida de Pasapalabra, y presente en algunos torneos especiales que se han hecho en los últimos años, un exconcursante que aprovecha cada ocasión para demostrarnos su amor por Pasapalabra.
Luis ha declarado abiertamente su fidelidad al programa, y así como disfrutamos el regreso de Nacho Mangut, qué bueno sería ver de vuelta a Luis enfrentándose a La Pista, el Uno de Cuatro o, cómo no, El Rosco de Pasapalabra.
Y esta publicación llega en un momento crucial del concurso. "¿Será esta una pista de que Rosa gana el bote de Pasapalabra? Esto supondría la marcha de Rosa y Manu, provocando la llegada de nuevos concursantes. Y, además, justo pregunta por tres outfits, como los tres programas que acompañan los invitados a nuestros concursantes", ser preguntan desde el programa.
Desde luego Paspalabra ha comenzado a jugar al despiste, lo que indica que los próximos días podrían ser históricos para el programa de Antena 3. ¿Manu o Rosa? Cualquiera de los dos puede hacerse con el millonario bote.
De momento, Pasapalabra vuelve a demostrar por qué es uno de los formatos más sólidos y exitosos de la televisión en España. El concurso presentado por Roberto Leal cierra noviembre con un 20,3% de cuota de pantalla y 2,1 millones de espectadores, su mejor dato mensual desde febrero de 2024. Con estas cifras, el programa se sitúa en lo más alto del ranking de entretenimiento, reforzando su privilegiada posición en la parrilla televisiva.
El dominio del formato es incontestable: Pasapalabra supera en +13 puntos a su principal competidor y aventaja en +7,4 puntos a la cadena pública, consolidándose como líder absoluto un mes más. Además, el espacio registra su mejor noviembre de los últimos tres años, tras crecer más de +3,5 puntos respecto al mismo mes del año pasado.
