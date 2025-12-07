Emma García, obligada a parar su programa de Telecinco en pleno directo por el mensaje de las Campos "y los hermanos": "Qué poca vergüenza tienes"

El programa fiesta, presentado por Emma García, ha vuelto una tarde de domingo más a la pequeña pantalla y lo ha hecho con un momento cargado de polémica. El momento más tenso de la tarde ha llegado cuando Carmen Borrego, a través de Omar Suárez, le ha hecho llegar un mensaje a Miguel Frigenti. Al parecer, a la hermana de Terelu no le ha hecho ninguna gracia la forma en la que el colaborador ha hablado en 'Fiesta' sobre su familia y no ha dudado en devolvérsela: "A Miguel Frigenti lo que le pasa es que siempre ha querido ser un Campos".

Frigenti, que no se caracteriza por achantarse frente a los ataques, no ha dudado ni un segundo a la hora de responder a la pequeña de las Campos: "Yo no querría ser nunca un Campos y te voy a decir por qué, yo estoy muy orgulloso de ser un Frigenti porque tengo una relación estupenda con todos mis hermanos".

Carmen, que no perdía detalle de lo que pasaba en 'Fiesta', ha escrito a Omar para asestarle al colaborador la estocada definitiva: "¿Que Miguel Frigenti tiene buena relación con sus hermanos? JA, JA, JA". En ese momento Miguel Frigenti explotaba por completo y hasta Emma García tenía que intervenir para pedirle calma:

"Qué poca vergüenza tienes. Yo con mis hermanos no me he sentado en ningún plató de televisión a ponerme verde, no he comercializado con mi vida y tú sí. Lo has hecho con tu sobrina, lo has hecho con tu hermana e incluso te has despellejado con tu hijo en un plató de televisión", ha comentado.

Miedo por la operación

José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, atraviesa un momento delicado de salud, pero no ha querido renunciar a sus rutinas cotidianas. A pesar de la inminente operación de corazón a la que deberá someterse en los próximos días, el joven fue visto junto a su pareja, María 'La Jerezana', acudiendo juntos a un gimnasio para mantenerse activos y distraer la mente antes del paso por quirófano.

Lejos de mostrarse abatido, José María se dejó ver de buen ánimo, aunque un gesto llamó la atención de todos: encendió un cigarrillo durante el trayecto al gimnasio, una costumbre poco recomendable teniendo en cuenta sus problemas cardíacos. La imagen genera cierto revuelo, especialmente por el historial médico que le ha obligado a frenar de golpe su ritmo de vida en los últimos meses.

El hijo de Carmen Borrego, que siempre ha preferido mantenerse discreto respecto a la exposición pública de su familia, ha contado con el apoyo constante de María, su novia sevillana, con la que mantiene una relación estable y muy unida. Ella se ha convertido en su gran apoyo emocional y no se ha separado de él ni un momento en este proceso.

Carmen Borrego, por su parte, ha mostrado su preocupación y cariño hacia su hijo durante sus intervenciones televisivas, pidiendo comprensión y respeto hacia el delicado estado de salud del joven. Tal y como ella misma ha confirmado, confía en que todo salga bien y en que el joven pueda retomar pronto su rutina con normalidad.