El entorno de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia habla sobre cómo está la relación entre ambos: "Baby Carlo es un muñeco y ellos..."

Aless Gibaja se vuelca con Carlo Costanzia y Alejandra Rubio en una semana muy especial para la pareja: el primer cumpleaños de su hijo. El influencer no escatima en elogios hacia sus amigos y hacia el pequeño, a quien define como "un muñeco" y el centro absoluto de sus vidas.

Destaca que ambos son "unos padrazos" y subraya lo implicados que están en la crianza del niño, hasta el punto de calificar de "increíble" cómo se vuelcan en el bebé y asegurar que Alejandra es "una súper mamá". A sus ojos, forman "un parejón" y recalca que muchas veces se juzga a Carlo "sin conocerle", defendiendo que es un chico "súper educado, con valores" y profundamente enamorado de su novia.

Sobre su amiga, Aless insiste en que, pese a su juventud, le ha dado muchas lecciones de vida, resaltando que es "súper inteligente" y "muy madura". También comenta la situación de la pareja respecto a la vivienda, explicando que aún no se han animado a comprar casa porque "está carísimo todo", pero remarca que Alejandra es "muy ahorradora" y sabe en qué gastar y en qué no.

El influencer, que vive muy de cerca esta etapa, se muestra sorprendido por lo rápido que ha pasado el año desde el nacimiento del pequeño y celebra cómo les va en esta nueva faceta familiar. Entre risas, confiesa que ya está deseando que tengan otro hijo y que se casen, antes de bromear con que, después de ellos, le tocará el turno a él.