'OT 2025'
Inés Hernand suelta el bombazo en 'OT 2025' y filtró la noticia de la semana en la Academia: "España no se presenta a Eurovisión"
La presentadora de TVE entró en la Academia para romper la regla y dar información del exterior
Kevin Rodríguez
'OT 2025' rompió esta semana su regla de oro y le dio información del exterior a los concursantes. Fue Inés Hernand la encargada de hacerles saber a los triunfitos la noticia que ha marcado esta semana.
"Os traigo una noticia de rabiosa actualidad", comentaba la presentadora ante el nerviosismo de los concursantes. "España no se presenta a Eurovisión 2026", soltó Hernand ante el asombro de los presentes. "Me parece magnífico. Supongo que es por la movida de Israel", comentó Tinho.
Por último, Hernand argumentó la decisión de RTVE de dar portazo a un festival que "debería ser un punto de unión y no de todo lo contrario". "Cuando esto ocurre en un contexto donde se está haciendo un apartheid, una limpieza étnica al pueblo palestino, es lógico y normal que este país fuese de alguna forma penalizado, como ocurrió en 2022 con Rusia", explicó la comunicadora, que volverá a repetir al frente del Benidorm Fest 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
- El restaurante ubicado en una casona típica asturiana, frente a un río y en un valle, que esconde el pote entre los top 3 mejores de Asturias
- La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
- Emotiva despedida al joven motero fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: 'Muchos le querían
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
- La coqueta pastelería asturiana con vistas al Cantábrico que acaba de ganar un 'Solete' Repsol y que es el paraíso de los desayunos