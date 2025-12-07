Sandra Barneda se sincera sobre la muerte de su sobrino: "Te agarras a la fe; estoy convencida de que hay algo más"
"Era extraordinario y, bueno, siempre está conmigo, quiero pensarlo"
En pleno balance de año, Sandra Barneda ha abierto su corazón al recordar uno de los golpes más duros de su vida reciente: la muerte de su sobrino. La presentadora, muy reservada con su vida privada, se ha sincerado sobre cómo está gestionando el duelo y el papel que la fe, el amor y la familia juegan en este proceso.
Sandra reconoce que su refugio está en creer que la vida no termina aquí y que su sobrino sigue muy presente en su día a día: "Yo estoy convencida de que hay algo más, que esto no se acaba aquí. Pero es un tema de creer, de tener fe, yo tengo mucha fe y más después de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Te agarras a la fe, a la esperanza, al amor y a cuidar de los tuyos, que es lo más importante".
Además, confiesa que siente a su sobrino muy cerca, acompañándola incluso en sus logros profesionales: "Estoy convencida de que él, vamos, ahora lo está celebrando y me está diciendo 'venga, tía, vete'. Todo lo celebraba, era una persona extraordinaria y, bueno, siempre está conmigo, quiero pensarlo".
Al hacer balance del año, distingue claramente entre lo profesional y lo personal: "A nivel profesional creo que ha sido muy bueno. A nivel personal, bueno... y poco a poco, la verdad es que no es fácil y no te voy a engañar, ¿no? Al final es la balanza: bien, pero por otro lado, sosteniendo también la tristeza, las ausencias y en esta época que se acerca, peor. Pero, bueno".
