Sandra Barneda se sincera sobre la muerte de su sobrino: "Te agarras a la fe; estoy convencida de que hay algo más"

En pleno balance de año, Sandra Barneda ha abierto su corazón al recordar uno de los golpes más duros de su vida reciente: la muerte de su sobrino. La presentadora, muy reservada con su vida privada, se ha sincerado sobre cómo está gestionando el duelo y el papel que la fe, el amor y la familia juegan en este proceso.

Sandra reconoce que su refugio está en creer que la vida no termina aquí y que su sobrino sigue muy presente en su día a día: "Yo estoy convencida de que hay algo más, que esto no se acaba aquí. Pero es un tema de creer, de tener fe, yo tengo mucha fe y más después de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Te agarras a la fe, a la esperanza, al amor y a cuidar de los tuyos, que es lo más importante".

Además, confiesa que siente a su sobrino muy cerca, acompañándola incluso en sus logros profesionales: "Estoy convencida de que él, vamos, ahora lo está celebrando y me está diciendo 'venga, tía, vete'. Todo lo celebraba, era una persona extraordinaria y, bueno, siempre está conmigo, quiero pensarlo".

Al hacer balance del año, distingue claramente entre lo profesional y lo personal: "A nivel profesional creo que ha sido muy bueno. A nivel personal, bueno... y poco a poco, la verdad es que no es fácil y no te voy a engañar, ¿no? Al final es la balanza: bien, pero por otro lado, sosteniendo también la tristeza, las ausencias y en esta época que se acerca, peor. Pero, bueno".