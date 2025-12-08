Andoni Ferreño, estrella del prime time hace años, reaparece por sorpresa tras la 'cancelación' de Terelu Campos: "Conmigo hicieron algo muy parecido"

En los últimos días, Terelu Campos ha vuelto a recibir una lluvia de críticas por su faceta como actriz, reavivando el eterno debate sobre el supuesto intrusismo de rostros televisivos en el mundo de la interpretación. Muchos han cuestionado que la hija de María Teresa Campos ocupe papeles en teatro o ficción, mientras otros compañeros del gremio han salido en su defensa, reclamando respeto a su trayectoria y al derecho de cualquier profesional a reinventarse.

Uno de los que ha dado la cara por ella ha sido Andoni Ferreño, que no solo la respalda, sino que aprovecha para desmontar el concepto mismo de intrusismo, apoyándose en su propia experiencia. "Es que yo no entiendo lo de qué es el intrusismo, no lo entiendo. Conmigo hicieron una especie de algo muy parecido cuando yo debuté en el año 92, con 'Solo para mujeres', que había gente que decían, a ver, ¿qué hacía uno de la tele en el teatro? No sabían que yo venía de la Escuela de Arte Dramático, de la RESAD, de haber hecho películas, ya... La ignorancia a veces es muy atrevida. En el teatro, en el cine, en la televisión, el que decide es el público. El público decide quién es intruso y quién no es intruso. No lo decidimos los profesionales", reivindica el actor, dejando claro que, para él, el único juez válido es la audiencia.

Ferreño también se muestra sorprendido por la supuesta indirecta de Antonio Banderas hacia Terelu, y cuestiona abiertamente la etiqueta de "caras conocidas" frente a "grandes actores". "Es que no sé lo que son las caras conocidas ni lo que son los grandes actores. Los grandes actores son caras muy conocidas. Las caras conocidas por otros ámbitos pueden llegar a ser grandes actores. Estamos rodeados de multitud de ejemplos", señala, defendiendo que la popularidad no resta legitimidad artística y que muchos intérpretes consagrados también empezaron siendo simplemente "caras famosas".

Más allá de esta polémica, ha querido destacar también la vertiente solidaria de su trabajo, explicando su participación en el calendario benéfico Grandes 2026. "Hombre, yo cuando me llamó Manu Sánchez, que es muy buen amigo, y me pidió una colaboración enseguida, le dije que sí. Desde hace ya muchos años, intento colaborar siempre que puedo, pues con todo lo que sea, hechos, actos, eventos benéficos. Pero creo que también estamos para eso, ¿no? No solamente para, digamos, el ego propio y salir por nosotros mismos, sino también intentar hacer algo por los demás, que es importante", afirma, subrayando el compromiso social que, a su juicio, deben asumir los personajes públicos.