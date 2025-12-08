Kiko Rivera y el inesperado gesto de su tío Antonio que podría cambiar su relación familiar
El DJ mantiene la incógnita sobre sus movimientos familiares de cara a la Navidad
La situación familiar de Kiko Rivera vuelve a estar en el punto de mira a las puertas de la Navidad. En las últimas semanas, el DJ ha hablado tanto de su madre, Isabel Pantoja, como de parte de la familia Rivera y de su hermana Isa, lo que ha alimentado la imagen de una familia marcada por distancias y reproches pendientes. En este contexto, cualquier gesto de acercamiento o intento de reconciliación adquiere un peso especial de cara a unas fechas tradicionalmente asociadas a las reuniones familiares.
En esta ocasión, ha sido su tío Antonio quien ha mostrado interés en reunirse con él durante estas fiestas navideñas, abriendo la puerta a un posible acercamiento con la familia paterna. Sin embargo, Kiko se ha quedado sin palabras ante esta posibilidad y, por el momento, no ha aclarado si le gustaría aprovechar la ocasión para estrechar lazos con los suyos por parte de padre. Esa falta de respuesta deja en el aire si está preparado para dar un paso hacia la reconciliación o si prefiere mantener las distancias.
Tampoco ha querido pronunciarse sobre otro frente abierto: su relación con su hermana Isa. Después de la última entrevista de la joven, que volvió a poner sobre la mesa las tensiones y sentimientos entre ambos, Kiko ha optado por el silencio cuando se le ha preguntado si ha habido algún tipo de acercamiento o contacto reciente. Por ahora, el DJ mantiene la incógnita sobre sus movimientos familiares de cara a la Navidad, dejando abiertas todas las posibilidades pero sin confirmar ningún gesto concreto de reconciliación.
