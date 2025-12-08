De salir del clan Pantoja, estar en el prime time y ganar miles de euros a la semana a entrar en el programa de Emma García para anunciar que "busca trabajo": "No he calculado, pensaba que estaba bien..."
"Ha sido una mezcla de problemas personales con gastos importantes y también una mala gestión"
Duro testimonio el que se ha vivido esta tarde en el programa Fiesta de Telecinco, que presenta Emma García. Laura Cuevas, hija del mayoral de Cantora, admite que no está pasando por un buen momento económico. La exparticipante de realities como 'Supervivientes' o 'Gran Hermano VIP' reconoce no haber sido previsora con el dinero que tenía ahorrado para sufragar otros gastos, lo cual le ha llevado a un duro varapalo.
"Es verdad que no he hecho una buena gestión, he tenido otros problemas a los que ha tenido que asumir esos gastos. No he calculado, pensaba que estaba bien...", asegura en directo en 'Fiesta'.
Entre los planes de Laura Cuevas no entraba concursar en Honduras durante la edición en la que también estuvieron otros 'celebrities' como Montoya o Pelayo Díaz. "Pocos meses antes de 'Supervivientes' estaba trabajado de 'hostess' en un restaurante. Iba a cambiar al sector inmobiliario, siempre quise ir a 'Supervivientes' y no quise decir que no. Soy muy echada para adelante", explica. Ahora, Laura Cuevas reconoce que está pasando por un "bache". La televisiva expone los motivos que le han llevado a un mal momento económico. "En tele he estado todos los meses yendo y viniendo, ha sido una mezcla de problemas personales con gastos importantes y también una mala gestión", valora.
Laura Cuevas comparte que está "buscando trabajo" y que no pensaba en ningún momento enfrentarse a esta dura situación. "A lo mejor una cree que tiene unos ahorros que son una maravilla y de repente te llega algo y dices 'si es que no tengo'", cuenta como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.
Tras ver un pequeño resumen de su trayectoria televisiva, Cuevas hace balance de sus afirmaciones sobre el clan Pantoja. "A pesar de contar muchas cosas de ellos, he sido objetiva", dice.
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
- El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Oviedo para alegría de los clientes: 'Las secciones de panadería y frutería incorporan el formato de libre servicio
- El éxito de un mercadillo navideño en una localidad muy alejada del centro de Asturias que tiene lista de espera: 'Empezamos con 50 puestos y este año tuvimos que cerrar en 100
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
- ¡La Vuelta Ciclista a España, cerca de abandonar su región fetiche!: desde 2009 había pasado sin interrupción por la tierra del Angliru y Lagos de Covadonga
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad