Duro revés para el marido de Kiko Hernández: en huelga de hambre y encadenado en la puerta
El año no acaba de la mejor forma para Kiko Hernández y su marido, Fran Antón
El año no acaba de la mejor forma para Kiko Hernández y su marido, Fran Antón, por motivos profesionales. Si bien el presentador de televisión ha vuelto a situarse en el punto de mira gracias al polémico éxito del reality 'La casa de los gemelos 2', su marido no pasa por su mejor momento a nivel profesional.
En esta ocasión ha sido el propio Fran el que ha recurrido a las redes sociales para hacer pública una denuncia sobre el cierre, según él injusto, del local que tiene en Melilla. "Estoy haciendo este vídeo, ya no puedo aguantar más, estoy en 'El Cielo', el local que abrimos hace un año con todo el cariño y tenemos una licencia que nos dio el dueño del local y que está vigente. Por motivos que desconozco, la Policía Local nos ha clausurado el local, no me han dejado entrar" explica el empresario al borde de las lágrimas y anunciando que va a realizar una huelga de hambre encadenado a las puertas del local hasta que esta situación se normalice.
Con su denuncia pública, Fran pide el apoyo de amigos y vecinos para que esta situación se regularice cuanto antes y pueda retomar la actividad en el local en una época del año tan productiva para la hostelería.
"Tenemos un mes de mucho trabajo, muchos eventos y creo que es la única solución que hay porque la justicia no está de nuestra parte. Me he encadenado aquí y voy a hacer huelga de hambre hasta que esto no se solucione" explica durante el vídeo que ha publicado en su cuenta de Instagram.
