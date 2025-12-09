La herencia que ha perdido la hija de Terelu Campos por dedicarse a la televisión: "Mi madre me tacha de niñata"

Días después de celebrar en la intimidad el primer cumpleaños de su hijo Carlo Jr, fruto de su relación con Carlo Costanzia -con una fiesta en su casa a la que tan solo acudió el abuelo paterno, Carlo Costanzia di Costigliole- Alejandra Rubio vuelve a convertirse en noticia por la entrevista que ha concedido a Nagore Robles en su podcast 'La casa de mi vecina', en la que ha dejado varios titulares al sincerarse sobre la relación que tiene con sus padres.

A pesar de que no suele hablar públicamente sobre su progenitor, Alejandro Rubio -que lleva una vida alejada de los focos- en esta ocasión ha hecho una excepción para confesar que es "al que más se parece" ("más que a la familia de mi madre" ha afirmado) y la persona en la que más confía: "Me fío más de él que de nadie" ha reconocido, asegurando que le suele pedir consejo para todo a pesar de que el camino como colaboradora de televisión no es el que él quería para ella.

"Mi padre no es un mundo que le guste. Vamos a ser sinceros, para mi padre hubiera sido la leche que hubiera estudiado ADE con no sé qué y me hubiera quedado con la empresa de la familia, cuenta la nieta de María Teresa Campos, sobre lo que habría podido heredar de haber seguido otro camino profesional. Pero es que no era lo que yo quería", ha revelado, presumiendo orgullosa de que siempre la ha apoyado: "Tampoco me ha puesto ningún problema de tienes que estudiar esto y luego tal.... Vamos a ver, mi padre me ha pagado la carrera de interpretación y yo ya trabajaba y me la podía pagar y me lo ha pagado mi padre, los estudios", ha contado con naturalidad.

De lo más cómoda -algo que ha llamado la atención puesto que en el plató del programa en el que colabora, 'Vamos a ver', se la suele ver de lo más tensa cuando le preguntan por su vida privada- Alejandra también ha hablado de cómo es su relación con su madre, revelando entre risas cómo se toma Terelu sus consejos.

"Me suele hacer caso, eh. Hay algunas cosas que yo le he dicho 'Yo creo que esto no o hazlo así...'. Pero, claro, yo, que me creo quién me creo, ¿le vas a decir tú a Terelu Campos cómo tiene que hacer las cosas? Es que para ella es como 'yo llevo 30 años en televisión y tú no" ha desvelado, relatando que su madre la tacha 'cariñosamente' de "niñata": "Y oye, con toda la razón, pero es que yo veo las cosas desde otra perspectiva", ha zanjado.