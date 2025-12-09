Jessica Bueno estalla tras lo ocurrido en las últimas con Kiko Rivera: "De repente ponerse a atacar ahí, es que yo qué sé, sin sentido"

Jota Peleteiro se sentó el pasado viernes en el plató de '¡De Viernes!' para revelar que ha llegado a un acuerdo económico con Jessica Bueno por la manutención de los dos hijos que tienen en común, Jota Jr. y Alejandro, después de meses enfrentados en los tribunales.

Una entrevista en la que lo más comentado han sido los demoledores dardos que el exfutbolista ha lanzado a Kiko Rivera -padre de Francisco (13), hijo mayor de la modelo, al que conoció cuando tenía 6 meses- al sincerarse con el punto en el que está su relación desde que se separó de su madre.

Y es que como ha revelado, a pesar de que siempre tuvieron un vínculo de padre e hijo -de hecho ha relatado que el pequeño le llamaba 'papá', algo por lo que el Dj estaba celoso-, éste se ha enfriado en los últimos tiempos. Ha sido entonces cuando ha desvelado que "lo he pagado yo en mes y medio lo ha pagado Kiko en 12 años", asegurando que además de no hacerse cargo de los gastos de su primogénito, había meses en los que el hijo de Isabel Pantoja ni siquiera llamaba por teléfono al niño.

Unas declaraciones a las que Jessica ha reaccionado implacable. En declaraciones a 'Fiesta', la andaluza ha dejado claro que "todo el mundo queda retratado con sus actos" y ha defendido que si la relación de Fran y Peleteiro no es la misma que antes es porque "es un niño mayor que se va haciendo adolescente y va siendo consciente de todo. El cariño y respeto de un niño hay que ganárselo".

Una respuesta implacable que ha repetido este martes en su reaparición ante las cámaras de Europa Press: "Pues tengo poco que decir, la verdad. Al final, lo que ya habéis leído que he dicho anteriormente, que todo el mundo se retrata, o sea, queda retratado por sus hechos. Y es que en esa entrevista ya hace claramente su opinión sobre todo, ¿no? No tengo nada más que decir" ha sentenciado.

Respecto a las declaraciones de Jota sobre Kiko, revelando que él pagó más en un mes que el hijo de Isabel Pantoja en 12 años, Jessica ha reconocido enfadada que "meterse en un tema que no... no sé, y de repente ponerse a atacar ahí, es que yo qué sé, sin sentido, no sé ni qué comentarte porque no tiene sentido ninguno, la verdad".

"Queda retratado por sus actos" ha zanjado, asegurando que si la relación de su hijo mayor y su exmarido se ha enfriado puede ser porque "la adolescencia es muy complicada, es más difícil de llevar", aunque sí ha confirmado que siguen teniendo contacto.

Por último, Jessica ha reaccionado con sorpresa a las declaraciones de Peleteiro afirmando que él nunca tuvo la percepción de que ella se sintiese anulada por haber renunciado a su carrera como modelo para seguirle en su carrera deportiva: "Venga, ya, ya, por favor" ha exclamado indignada.