Blanca Romero, muy sincera tras ser pillada con un famoso, cuenta que tiene que regresar a Asturias: "Voy a echar de menos Madrid, vuelvo al monte"

A pesar de que Blanca Romero ha asegurado en varias ocasiones que está cerrada al amor y que está muy a gusto siendo un "alma libre", la revista 'Lecturas' revela este miércoles en su portada que la modelo podría estar ilusionada junto al entrenador de fútbol Quique Sánchez Flores, con el que ha sido fotografiada de lo más cómplice en la noche madrileña.

Instalada en la capital desde hace varios meses por su participación en 'Bailando con las estrellas', la asturiana disfrutó de una cita con el hijo de Carmen Flores que comenzó con una cena para dos en el exclusivo restaurante 'Chez Madrid', continuó con un paseo por el centro de la ciudad en el que derrocharon complicidad y sonrisas, y terminó en un tablao flamenco en el que casualmente coincidieron con José Antonio Canales Rivera, primo del exmarido de Blanca, Cayetano Rivera.

Horas antes de salir a la luz este encuentro que ha disparado los rumores de romance con el primo de Lolita y Rosario Flores, la modelo asistía al estreno del espectáculo flamenco 'Pura verdad' y, con una gran sonrisa, respondía así cuando la prensa le preguntaba cuándo la íbamos a ver con un nuevo amor: "No lo sé, lo pediré para Navidad a ver si hay suerte".

"Me voy para Asturias ya a pasar la Navidad, dejo Madrid que me trató increíble de bien y me voy con mucha pena. Voy a echar de menos Madrid, vuelvo al monte" expresaba, dejando claro que por el momento no se plantea una nueva vida en la capital a pesar de su posible 'idilio' con Quique, que a sus 60 años se ha casado y divorciado en 2 ocasiones, tiene 4 hijos, y tras su retirada como jugador de fútbol ha entrenado a equipos de la talla del Atlético de Madrid, el Valencia, el Sevilla, o el Getafe.

Y mientras Blanca guarda silencio sobre su vida amorosa, no ha dudado en pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a que Cayetano habría roto con la reportera Gemma Camacho y podría estar ilusionado con una mujer extranjera de aproximadamente 40 años que también se dedica al mundo del toro. "Está estupendo, está estupendo. O sea, que puede ligar un montón, todavía le queda recorrido, que está muy guapo. Los canallas molan más, ¿no?" ha exclamado entre risas. A la espera de nuevos movimientos, lo que sí ha sido representativo y se ha podido ver en las redes de Blanca Romero es un mensaje que tras la publicación de estas imágenes por parte de la revista 'Lecturas' cobra más significado. "La vida cambia cuando la compartes con alguien que te impulsa hacia tus valores, no hacia tus inseguridades"", ha compartido a través de sus historias de Instagram y es la frase que ahora todos se preguntan si estará dirigida al deportista Quique Sánchez Flores.