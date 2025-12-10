El ganador de Bailando con las estrellas sorprende al contar lo ocurrido en el concurso y trabajar con Anabel Pantoja: "Ha sido duro"

Feliz tras su flamante victoria en 'Bailando con las estrellas', Jorge González ha reaparecido en el estreno del espectáculo flamenco 'Pura verdad' -protagonizado por los artistas Kiki Morente, Sandra Carrasco, Lin Cortés, Belén López y Enrique Heredia- y, confesando que todavía está "aterrizando en la realidad", ha hecho balance de su paso por el talent show de Mediaset y ha revelado cómo ha sido trabajar con Anabel Pantoja, una de las concursantes más polémicas por su segundo puesto a pesar de que su nivel de baile era inferior al de muchos de sus compañeros

"Ha sido muy duro. Hemos perdido muchísimo peso, tenemos lesiones por todas partes, tengo un lumbago... tengo de todo. Pero bueno, sabe muy rico, porque al final gané gracias al apoyo del público y nada mejor que sentirme bien" ha expresado con una sonrisa, reconociendo que el cansancio y el dolor por las duras sesiones de baile han merecido la pena totalmente.

Respecto a Anabel, Jorge ha asegurado que tanto a él como a sus compañeros les ha parecido "estupendo" que la influencer quedase subcampeona del programa porque "es una tía tan maja, tan guay, tan divertida, que nos ha cuidado tanto y además que se lo ha currado como todos...".

"No es un programa para bailarines, es un programa para aprender a bailar y yo creo que ella hizo una evolución y lo hizo muy bien" ha sentenciado, afirmando tajante que si hubiese ganado la sobrina de Isabel Pantoja "me lo hubiera tomado bien, porque al final gana el que el público quiere. Ha conectado con la historia y con la evolución de Anabel, es que hay que aceptarlo así, o sea, gracias a Dios, a mí me votaron y contento". "Nosotros la queremos muchísimo, hemos hecho una piña todos muy buena y yo creo que lo que une a veces los programas..." ha concluido.

Anabel Pantoja, dividida entre su novio David Rodríguez y su madre Merchi Bernal

Si hay un tema sobre el que Anabel Pantoja guarda silencio ése es la relación de su novio David Rodríguez y su madre Merchi Bernal, envuelta en rumores de distanciamiento, tensión e incluso ruptura desde que la hija de la influencer, Alma, fue ingresada de urgencia en Gran Canaria en enero de 2025 con apenas un mes y medio de vida.

A falta de confirmación (o desmentido) por parte de la sobrina de Isabel Pantoja, se especula con que su progenitora culparía a su 'yerno' de lo que le sucedió a la pequeña, y aunque hasta entonces su trato había sido cordial y cercano, a partir del ingreso de la menor todo cambió.

Una situación complicada para Anabel que habría empeorado en los últimos tiempos a raíz de su mudanza a Madrid para participar en el programa 'Bailando con las estrellas', ya que la tensión entre David y Merchi se habría vuelto tan insostenible que ambos evitarían coincidir en la capital produciéndose un momento de lo más incómodo en la celebración del primer cumpleaños de Alma el pasado 23 de noviembre, cuando ni siquiera se habrían dirigido la palabra.

Mientras la prima de Kiko Rivera da la callada por respuesta a los rumores de ruptura de dos de las personas más importantes de su vida, ellos se 'organizan' para disfrutar por separado de Anabel y de la pequeña. Así, tras pasar el Puente de la Constitución en Amsterdam con su novia y la niña, David ha regresado a Córdoba para cumplir con sus compromisos profesionales justo antes de que su 'suegra' viajase desde Sevilla para ayudar a su hija con la bebé.

Presumiendo de su buena relación, y dejando claro que no les afectan las informaciones sobre la mala relación entre Merchi y el fisioterapeuta, Anabel y su madre han salido a comer con Alma a un conocido restaurante de la capital. Un plan muy especial en el que la orgullosa abuela, pendiente en todo momento de la niña, no dejó de hacerle carantoñas ante la cariñosa mirada de la influencer.