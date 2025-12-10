Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Islandia también se va de Eurovisión por la participación de Israel

Se suma a España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos, que ya adelantaron que no estarán en la edición de 2026

Eurofans con banderas de Israel en la edición de 2025.

Eurofans con banderas de Israel en la edición de 2025. / EP

EFE

Berlín

La televisión pública islandesa RÚV anunció este miércoles que se retirará de la próxima edición de Eurovisión después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) tomase la decisión de permitir la participación de Israel, sumándose a otros cuatro países que ya anunciaron su salida por este motivo, España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos.

