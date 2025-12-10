Para el programa Vamos a ver para por la "reconciliación como pareja" de Jessica Bueno y Luitingo tras la separaciones de ambos y un hijo en común: "A mí me lo dijo en 'Supervivientes' porque yo hablé con ella de sus relaciones"

Jota Peleteiro se sentó el pasado viernes en el plató de '¡De Viernes!' para revelar que ha llegado a un acuerdo económico con Jessica Bueno por la manutención de los dos hijos que tienen en común, Jota Jr. y Alejandro, después de meses enfrentados en los tribunales.

Una entrevista en la que lo más comentado han sido los demoledores dardos que el exfutbolista ha lanzado a Kiko Rivera -padre de Francisco (13), hijo mayor de la modelo, al que conoció cuando tenía 6 meses- al sincerarse con el punto en el que está su relación desde que se separó de su madre. Unas declaraciones a las que Jessica ha reaccionado implacable. En declaraciones a 'Fiesta', la andaluza ha dejado claro que "todo el mundo queda retratado con sus actos" y ha defendido que si la relación de Fran y Peleteiro no es la misma que antes es porque "es un niño mayor que se va haciendo adolescente y va siendo consciente de todo. El cariño y respeto de un niño hay que ganárselo".

Una respuesta implacable que ha repetido este martes en su reaparición ante las cámaras de Europa Press: "Pues tengo poco que decir, la verdad. Al final, lo que ya habéis leído que he dicho anteriormente, que todo el mundo se retrata, o sea, queda retratado por sus hechos. Y es que en esa entrevista ya hace claramente su opinión sobre todo, ¿no? No tengo nada más que decir" ha sentenciado.

Respecto a las declaraciones de Jota sobre Kiko, revelando que él pagó más en un mes que el hijo de Isabel Pantoja en 12 años, Jessica ha reconocido enfadada que "meterse en un tema que no... no sé, y de repente ponerse a atacar ahí, es que yo qué sé, sin sentido, no sé ni qué comentarte porque no tiene sentido ninguno, la verdad".

Durante la emisión del vídeo recopilatorio de las declaraciones de Jota Peleteiro en '¡De viernes!' sobre el hijo que tienen en común Kiko Rivera y Jessica Bueno, Adriana Dorronsoro ha hecho un comentario que Patricia Pardo le ha pedido que comparta con la audiencia de 'Vamos a ver'. "Estoy viendo que hay tanta sintonía ahora entre Kiko y Jessica, unidos contra Peleteiro, y digo: ¡A ver si van a volver Jessica y Kiko!", ha comentado la colaboradora. La exconcursante de 'GH VIP' y el hijo de Isabel Pantoja están más unidos que nunca, ahora que han pasado doce años de su separación, y una prueba es que los dos han celebrado por primera vez juntos el cumpleaños de su único hijo en común, Fran Rivera Bueno, que cumplió hace unas semanas trece años.

"¡Es que nos encantaría!", ha añadido acerca de una posible reconciliación Adriana Dorronsoro, que ha despertado la reacción inmediata de Kike Calleja, que está convencido de que esa reconciliación amorosa no es posible por las conversaciones que tuvo con la modelo en su reciente paso por 'Supervivientes All Stars': "¡No! De volver, Jessica volvería con Luitingo muchísimo antes que con Kiko, por las conversaciones que tuve yo con ella en 'Supervivientes', a mí me lo dijo en 'Supervivientes' porque yo hablé con ella de sus relaciones".