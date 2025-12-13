Cristina Pedroche se despide de las Campanadas: "Se cierra un ciclo"

Cristina Pedroche ha hecho historia. No solo porque cada año sea la protagonista indiscutible de las Campanadas, sino porque este año asiste a la primera vez que Antena 3 retransmite el momento de forma simultánea en sus otros canales, como La Sexta y Atresplayer. "Se cierra un ciclo", ha comentado la presentadora dejando la duda sobre si continuará despidiendo el año junto a todos los españoles.

Han sido 12 años como presentadora de las Campanadas. Como ella misma recalda, "12 uvas, 12 vestidos". ¿Es este el final? Aunque no lo ha dejado claro si admite que "se cierra un ciclo". Por si acaso, sus fans tratan de animarla para que continue. "Espero volver a verte otro año más, eres increíble", le esriben.

"Este año cumplo 12 retransmisiones y lo siento como un ciclo perfecto, como una vuelta completa al reloj de esta noche tan especial. 12 años… uno por cada campanada, por cada uva, por cada deseo que compartimos con millones de personas", ha asegurado la de Vallecas en el posado oficial de las Campanadas, que ha tenido lugar este jueves, 11 de diciembre.

Cristina Pedroche ya ha comentado en muchas ocasiones que este trabajo demanda mucha energía y práctimente desde verano ya comienza a acaparar gran parte de su atención. La preparación de su indumentaria para ese día es un tema complicado porque cada año trata de superarse. En las últimas ediciones, además, pasó por dos embarazos y la presión constante sobre su cuerpo.

Tras aquel primer año en el que las transparencias de su vestido dejaron ver su ropa interior y todo el país se revolucionó, Pedroche lo tomó como una oportunidad. Reivindicó el derecho de la mujer a ponerse lo que le diera la gana y cada año mostró más de su cuerpo. Tras esa primera etapa, llegaron los mensajes: vestidos que contaban cosas y tenían una cuasa solidaria detrás.

Sin ir más lejos, su último vestido estaba hecho con su propia leche materna y era un canto a la maternidad. La crianza está siendo todo un aprendizaje para la presentadora. Ha tenido que superar muchos miedos (que narró en un libro) y aprende cada día de sus hijos, Laia e Isai.

Cristina Pedroche cierra un ciclo con estas Campanadas. Veremos a ver qué vestido ha elegido para el 12 aniversario de su papel como presentadora de la despedida del año.