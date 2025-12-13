José María Almoguera critica a su prima Alejandra Rubio delante de Terelu y le reprocha no interesarse por su salud: "No lo entiendo"

José María Almoguera fue uno de los invitados anoche en 'De viernes'. El sobrino de Terelu Campos acudió al programa para actualizar su estado de salud después de someterse a una operación de corazón y aprovechó para criticar a su prima Alejandra Rubio delante de su madre, Terelu Campos, que fue una de las colaboradoras presentes en la entrevista.

El hijo de Carmen Borrego ha empezado agradeciendo a todos los que se han interesado por su estado de salud y ha lanzado el primer dardo a la hija de Terelu: "Que sepa que estoy bien no exime que no me lo pregunte ella".

Toda esta polémica se suma a las palabras de Rubio hace unas semanas en 'Vamos a ver' en las que confesaba que no había invitado a su primo al cumpleaños de si hijo, algo que no había sentado nada bien a Carmen Borrego, desatando mediáticamente una nueva guerra familiar.

Por su parte, Terelu se ha lavado las manos, asegurando que no tiene nada que ver en este distanciamiento y que es mejor que lo solucionen entre ellos: "Creo que los dos son suficientemente mayores para solucionar los temas que tengan entre ellos. No puedo obligar a nadie a que haga lo que no quiere. Ni la pobre de tu madre ni yo tenemos nada que ver (...) Evidentemente no me vuelve loca de alegría".

Sin embargo, su sobrino Almoguera reprochaba la actitud de Alejandra: "Yo soy mayor y tengo claro que tengo que solucionar mis problemas, pero es que yo no tengo ningún problema. No quería que conociera a su hijo porque me preguntaban en el programa. He estado sin aparecer en ningún lado y tampoco me ha llamado ni ha querido saber ni quiere que conozca. He coincidido con ella me ha dado un beso y se ha ido. No lo entiendo".