Lydia Lozano no puede más y desvela el estado de salud de su marido, ingresado desde hace dos meses: "Lo está pasando muy mal"

Lydia Lozano cumple 65 años y lo hace atravesando una delicada situación personal debido al ingreso de Charly en el hospital a causa de la infección por una bacteria tras una operación de espalda. Sin perder la sonrisa, la colaboradora de televisión se ha dejado ver por las inmediaciones de Mediaset horas antes de colaborar en '¡De viernes!'.

"Charly está en el hospital, pero me decía 'lo mejor que puedes hacer es ir a trabajar', cuántos cumpleaños he estado trabajando, pues uno más, ya se celebrará cuando Charly esté en casa", decía la periodista.

Sin embargo, Lozano no podía evitar las lágrimas al preguntarle por su deseo estas Navidades: "Que Charly vuelva por Navidad, como el turrón, solo pido pasar la Nochebuena en casa con él, solo, no pido nada más, solo eso y salud para él, que lo ha pasado muy mal y lo está pasando muy mal".

La colaboradora de televisión aseguraba que está siendo "muy duro" porque son más de dos meses los que lleva ingresado su marido y lo único que desea es pasar las Navidades junto a él, en casa y descansando después de estos meses tan delicados.