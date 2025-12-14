Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una actriz de "La que se avecina" desvela qué le ocurrió con un compañero: "No entendía que no cayera bajos sus encantos"

Ha contado en un podcast cómo fueron sus inicios en el mundo de la interpretación

Una escena de La que se avecina

Una escena de La que se avecina / Telecinco

Valeria Montero

Eva Isanta, conocida en "La que se avecina" como "Maite" o "La cuqui", ha aprovechado su participación en un podcat para hablar sobre la mentalidad que había en sus inicios como actriz. Machismo y falta de respeto hacia las mujeres que, en su caso, no llegaron a ser nada grave, tal como ella misma cuenta, pero está segura de que hoy en día lo hubiese denunciado.

Isanta acudió al podcat "Mister Chaise Longue" que conduce su compañero de reparto Nacho Guerreros (Coque en la serie). En un ambiente distendido, la actriz decidió contar cómo fueron sus inicios en el mundo de la interpretación y cómo era el trato hacia las mujeres por parte de directores, productores y actores.

"Mis casos más dramáticos han sido con compañeros; actores mayores que yo que suponían que las actrices que entrábamos estábamos dispuestas a cualquier cosa para conseguir un papelito", explica. Y continúa: "No entendían que la actriz joven de turo no cayera bajo sus encantos de señor conquistador, galán, famoso y millonario.

Aunque no quiere dar nombres porque esas persona ya han fallecido, aunque reconoce que, de suceder hoy en día hubiera denunciado. "Entonces no había ni posibilidad, era algo que estaba como integrado", recuerda.

Su confesión en el podast de su compañero ha convencido a la audiencia que califican su forma de contarlo cmo "elegante y educada".

La que se avecina es una de las series más loguevas y populares de la televisión y, como tal, sus actores con personajes muy queridos entre el gran público.

TEMAS

