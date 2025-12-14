Audiencias 13/12/2025
'Eurovisión Junior' pincha en TVE mientras 'La ruleta' y 'laSexta Xplica' viven un sábado de récord
El concurso de Jorge Fernández marca su segundo récord consecutivo
Redacción Yotele
Madrid
'Eurovisión Junior' celebró ayer su nueva edición con victoria para Francia y buen quinto puesto para España. Lo hizo nuevamente de TVE, pero sólo consiguió llamar la atención del 8,1% y 681.000 espectadores, bajando así 4 puntos respecto a la edición de 2024.
En la noche, 'La ruleta de la suerte' marca su segundo récord consecutivo y logra el mejor dato de su historia desde que se emite en prime time con un buen 12,6% y 1.281.000 seguidores.
Por su parte, 'laSexta Xplica' también marca récord de temporada con un gran 8,4% y 682.000 fieles. En cuanto al cine de La 1, la cinta de la pública anotó un 9,4% y 891.000 televidentes.
- El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta
- Colas en JYSK, la competencia directa de Ikea, para hacerse con el sillón de moda y más estiloso del mercado: tiene una rebaja del 40% por tiempo limitado
- Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
- Colas en Decathlon para conseguir el nuevo abrigo calefactable que tiene una rebaja de 253 euros por tiempo limitado
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
- El Rinconín' celebra su sesenta cumpleaños por todo lo alto: 'Tenemos que seguir cumpliendo años
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Aviso especial por la llegada de la borrasca Emilia: trae lluvias intensas, viento y oleaje (y así afecta a Asturias)