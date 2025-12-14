El zasca de Gema López a Terelu Campos tras enfadarse por sus comentarios: "Cuando tú expones tu vida y tu familia..."

Disfrutando al máximo de esta nueva etapa profesional en 'Espejo Público', Gema López ha aprovechado este fin de semana para acudir al concierto que Ricky Martin ofreció en Starlite Madrid. "Hace dos años ya teníamos la cita para Ricky Martin, no pudo ser, y hemos esperado los dos años para venir y para estar hoy aquí", explicó la presentadora de televisión.

Allí, Gema habló del distanciamiento que ha tenido con Terelu Campos en los últimos años. "Tengo muy poca relación" aunque "cuando ha ocurrido algo yo le he mandado un mensaje", pero reconoció que "sé que está enfadada con algunos comentarios que yo he podido hacer".

"Yo siempre diré que le tengo un enorme cariño", afirmó López porque "la conocí cuando yo empecé mi carrera, porque yo trabajaba con ella en 'Con T de tarde', que conmigo se portó bien y fue de las que apostó por mí".

En ese aspecto, Gema aseguró que "igual que soy crítica con algunas cosas, creo que lo justo es también contar lo bueno", pero "cuando tú expones tu vida y tu familia forma parte del contenido, entiendo que a nivel personal se sienta dolida, pero al final son ellos los que han abierto una puerta en la que todos estamos entrando".